Rıdvan Dilmen'den ortalığı karıştıracak iddia!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'daki programında flaş açıklamalarda bulundu. Dilmen, görevden uzaklaştırılan hakemlerin yasa dışı ses kayıtlarının dinlendiğini iddia etti.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı sonrası TRT Spor'da yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

TRT Spor'daki "%100 Futbol" programında hakem camiası ile ortalığı karıştıracak iddialarda bulunan Dilmen, şu sözleri sarf etti: "MHK üyelerinin hakem operasyonundan haberi yokmuş. TFF'ye istifa etmeye gitmişler ancak gördükleri tapeler sonrası kararı haklı bulmuşlar. Yalana bak! O tapeleri niye yayınlamadınız denildiğinde de 'Yasa dışı dinledik' demişler. Ne taraftan bakarsanız rezalet."

"20-30 sene sonra da hatırlanacak"

Tecrübeli hakem Fırat Aydınus'a maç verilmemesi hakkında da konuşan Dilmen, "Fırat Aydınus benim babamın oğlu değil ancak bunca yıldır Türk futboluna hizmet eden bir hakemi 3 maç kalmışken onurlandırmamayı anlamıyorum. Fırat Aydınus bundan 20-30 sene sonra hatırlanacak ama ona maç vermeyen Ferhat Gündoğdu ve Sabri Çelik'i kimse hatırlamayacak." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.