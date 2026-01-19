Rıdvan Dilmen’den olay yorum! ‘O iki isim olmazsa şampiyonluk zor'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-2 yendiği maçı değerlendirirken şampiyonluk yarışına dair dikkat çeken bir çıkış yaptı.

RIDVAN DİLMEN'DEN ŞAMPİYONLUK ÇIKIŞI

Sports Digitale'de konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında "berbat oyuna rağmen" galip geldiğini söyledi. Dilmen, sezon sonunda şampiyonluk gelmesi halinde maçın oyun kalitesinin hatırlanmayacağını savunarak "34. hafta sonunda Fenerbahçe şampiyon olsa, kimsenin aklına Alanya'daki oyun gelir mi?" ifadelerini kullandı.

"TALISCA VE ASENSIO OLMAZSA ŞAMPİYONLUK ZOR"

Dilmen, Fenerbahçe'yi yarışın içinde tutan isimlerin Anderson Talisca ve Marco Asensio olduğunu belirtti. "Bugün Talisca'yı çıkarırsan üç puanı kaybetmiştin" diyen Dilmen, "Asensio ve Talisca'ya bir şey olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz; bunu çok net söylüyorum" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

"BÜYÜK 10 NUMARAYLA ŞAMPİYON OLURSUN"

Talisca'nın maliyetinin sahaya etkiyle açıklandığını dile getiren Dilmen, "Talisca her maç gol atabilen bir oyuncu, bu yüzden milyonlarca euro verildi" dedi. Lig gerçeğine de değinen Dilmen, "Hagi ve Alex gibi oyuncularla şampiyon olursun. Talisca ile de şampiyon olursun, Asensio ile de şampiyon olursun" değerlendirmesini yaptı.

"RAKİP ANALİZİNDE SINIFTA KALDI, OYUN OLARAK YENİLDİ"

Dilmen, teknik ekip üzerinden de eleştiride bulundu. "Oyuncunun bugün yorgun olduğunu görüyoruz, İsmail'de de var, bunlar normal" diyen Dilmen, "Hoca rakip analizinde sınıfta kaldı. Oyun olarak yenildi" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDE PANİK HAVASI OLMAMALI"

Transfer gündemine de değinen Dilmen, "Kante gelirse mutlu olurum ama gelmezse üzülmem" diyerek ismin yarattığı etkiye dikkat çekti. Dilmen, Fenerbahçe'nin transferde panik yapmaması gerektiğini vurgularken, takımın ihtiyacının "daha golcü bir kanat" olabileceğini söyledi.