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Spor Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Hayatımda böylesini görmedim
Spor

Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Hayatımda böylesini görmedim

Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçını yorumlayan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, bir pozisyonu değerlendirirken, 'hayatımda böyle bir çizgi görmedim' ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 03:04:00 -

Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı MKE Ankaragücü maçının ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı değerlendirdi. Başkent temsilcisinin skor 2-0 olduğu sırada bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi hakkında konuşan Dilmen, "Ankaragücü'nün ofsayttan dolayı verilmeyen golünde ben ilk anda ofsayt dedim. Ama hayatımda böyle bir çizgi görmedim. Geniş açıdan başlayıp dar gidiyor." dedi.

Mke Ankaragücü'nü yenerek maç eksiğiyle 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe'nin maçını Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında değerlendirdi. Dilmen, Ankaragücü'nün iptal edilen golünde çizilen ofsayt çizgisiyle ilgili ilginç bir yorum yaptı.

"Tuhaf bir çizgi çiziliyor"

Pozisyona ilişkin konuşan Rıdvan Dilmen, "Ankaragücü'nün ofsayttan dolayı verilmeyen golünde ben ilk anda ofsayt dedim. Ama hayatımda böyle bir çizgi görmedim. Geniş açıdan başlayıp dar gidiyor. Öyle bir çizgi çiziliyor ki soru işaretleri oluyor. Tuhaf bir çizgi çiziliyor." dedi.

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Fenerbahçe puanını 20'ye çıkarttı

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi'nin golleriyle 3-0 yendi. Sarı-lacivertliler, puanını 20'ye yükseltirken maç eksiğiyle 2. sıraya yerleşti.

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