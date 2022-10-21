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Spor Rıdvan Dilmen'den olay hareket!
Spor

Rıdvan Dilmen'den olay hareket!

Fenerbahçe'nin efsane ismi Rıdvan Dilmen'in sarı-lacivertli kulübe üye olmak için hazırlık yaptığı iddia edildi. TV 8.5'da yorumculuk yapan Dilmen'in bu hamlesi sosyal medyada gündem olmayı başardı. Tarafsızlığıyla tanınan tecrübeli isim hakkında ortaya atılan iddia diğer takım taraftarlarının tepkisini çekti.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 10:38:00 -
Rıdvan Dilmen'den olay hareket!

Fenerbahçe'nin efsane ismi Rıdvan Dilmen'in sarı-lacivertli kulübe üye olmak için hazırlık yaptığı iddia edildi. TV 8.5'da yorumculuk yapan Dilmen'in bu hamlesi sosyal medyada gündem olmayı başardı. Tarafsızlığıyla tanınan tecrübeli isim hakkında ortaya atılan iddia diğer takım taraftarlarının tepkisini çekti.

Rıdvan Dilmen'in hamlesi Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken diğer takım taraftarlarının tepkisini çekti
Futbolu bıraktıktan bir süre sonra teknik direktörlük yapan ve sonrasında yorumculuğa soyunan Rıdvan Dilmen'den tarihi bir hamle geleceği iddia edildi. Bugüne kadar hiçbir takıma üye olmayan Dilmen'in Fenerbahçe için belge hazırladığı yazıldı.

RIDVAN DİLMEN ÜYE Mİ OLUYOR?
Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe'ye üye olmak için belgelerini hazırladığı iddia edildi. TV 8.5'da yorumculuk yapan tecrübeli ismin bu hamlesi Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken, diğer takım taraftarlarının tepkisini çekti.

 

 

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