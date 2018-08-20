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Rıdvan Dilmen'den maç sonu yorumu: Galatasaray'ın santraforu Gomis'tir...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Göztepe karşılaşmasını yorumladı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 01:41
Rıdvan Dilmen'den maç sonu yorumu: Galatasaray'ın santraforu Gomis'tir...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen NTV ekranlarında Galatasaray Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi.

Ortam tam Onyekuru'ya göre. Göztepe'de Halil çabuk bir oyuncu, Onyekuru hem çabuk, hem süratli. 2. yarıda hat-trick yapan bir Onyekuru görürsek şaşırmayalım. Çok enteresan bir oyuncu."

"Asist ve olağanüstü bir koşu, mükemmel bir aşırtma vuruş. Onyekuru harika bir gol attı. Fatih hoca böyle oyuncu seviyor, yeter ki çabuk olsun. Bruma, Rodrigues, Onyekuru... İnşallah satın alma opsiyonu Galatasaray'dadır."

"Belhanda kimine göre vasat bir oyuncu, kimine göre kalitesinin altında performans veriyor. Fenerbahçe'nin istediği dönemler vardı, Ukrayna'ya gitmişti. Fatih hoca kolay kolay vazgeçmiyor, antrenmanlarda klası görüyor, o yüzden ısrar ediyor."

"Fatih hoca Gomis'e ders veriyor sözlerine falan katılmıyorum. Gomis 29 gol atmış, Galatasaray'ın santraforu Gomis'tir."

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 01:41
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Galatasaray
  3. Bafetimbi Gomis
  4. Fatih Terim

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