Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a Arda Güler tepkisi

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi 3-2 yenerek yenilmezlik serisini 11 maça çıkardığı mücadeleyi TRT Spor ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, teknik direktör İsmail Kartal'a Arda Güler serzenişinde bulundu.

"Arda artık 'risk' denebilecek bir oyuncu değil"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Bugün önde basarak oynadığın maçta Arda Güler'in ilk 11'de oyuna başlaması gerektiğini düşünüyorum. İsmail Hoca, 'Arda ile başlayıp risk almayayım' diyor ama Arda artık 'risk' denebilecek bir oyuncu değil." dedi.

"Son 2 maçta yanlış yaptığını düşünüyorum"

Arda artık daha fazla oynamalı diyen Dilmen, "Bundan önceki çoğu maçta İsmail Kartal'ın, Arda Güler'i doğru zamanlarda oyuna aldığını düşünüyordum. Ancak son 2 maçta yanlış yaptığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.