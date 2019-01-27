0553 313 94 23

Rıdvan Dilmen'den Göztepe Galatasaray değerlendirmesi: Bence de penaltıydı pozisyon

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında kazandığı maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

27 Ocak 2019 Pazar 02:58
Rıdvan Dilmen'den Göztepe Galatasaray değerlendirmesi: Bence de penaltıydı pozisyon

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında bu akşam deplasmanda İzmirli renktaşı Göztepe ile karşılaştı. Oldukça kötü bir zeminde oynanan maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Fatih Terim'in öğrencileri oldu. Forveti olmadan sahada yer alan Galatasaray, farklı bir skorla Ankaragücü galibiyeti sonrası zorlu Göztepe deplasmanından da 3 puanla dönerek ligin 2. yarısına güçlü bir başlangıç yaptı. Mücadeleyi Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında yorumladı.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu zemini ben, Halil, Serdar, Onyekuru falan sevmezler. Halil yetenekli bir oyuncu ama zemin aleyhine olduğu için Göztepe Yasin'i kullanabilir. Galatasaray'da kenarda olan bir Donk, bir Ömer Bayram var. Hakikaten saha şartları çok kötü, belki onlar çevirebilir.''

"Bir takım öne geçerse, stoperlerin santrfora geçebileceği bir maç olabilir. Bugün niye kötü oynadılar diyebileceğimiz bir gün değil."

"Gassama hakeme itiraz ederken, sarı kartıma bakın değil de, Feghouli'nin yaptığı harekete bakın dedi. Feghouli basmamış, bassa zaten Gassama şu anda Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olurdu."

"Korner sayıları Göztepe lehine 13'e 3. 2 direk var, 1 de penaltı kaçtı. Göztepe, Galatasaray maçında 1 puana üzülecekken bir anda puansız ayrıldı sahadan."

'Bülent Yıldırım'ı çok çok beğendim'

"Bugün Bülent Yıldırım'ı çok, çok, çok beğendim. Penaltıyı doğru verdi, bence de penaltıydı pozisyon. Bu kadar kötü zemine rağmen bu performansını çok beğendim."

"Marcao'nun faydalı olduğunu gördük bugün. Mariano'yu da bugün çok beğendim, bence Galatasaray'ın en iyi oyuncusu oldu."

'Muslera önemli bir karakter'

"Muslera 8 yıl boyunca problemsiz bir şekilde Galatasaray'da. Kadıköy’de, Dolmabahçe’de , İzmir'de, Ankara'da yani her sahada saygı görmek önemli bir iş. Türkiye açısından böyle karakterlerin bizim kulüplerimizde forma giymesi büyük avantaj."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 02:58
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Rıdvan Dilmen
  4. Göztepe
  5. Galatasaray
  6. Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erman Toroğlu: VAR'da Fırat Aydınus ile Cüneyt Çakır'ı gördükten sonra midem bulanıyor
    1. Erman Toroğlu: VAR'da Fırat Aydınus..
    2. Yorumcu Sinan Engin: Şampiyonluktaki..
    3. Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş:..
    4. Adana Demirspor Teknik Direktörü..
    5. Tam 5 gollü maç! Cenk Tosun attı..
    6. Rıdvan Dilmen'den Göztepe Galatasaray..
    7. Sarı yeleklilerin öncülerinden Nicolle..
    8. Venezuela'da muhalefet ve iktidar..
    9. Dilipak'tan 'Diriliş Ertuğrul'..
    10. Trump'tan işten çıkarılan Amerikalı..
    11. New York'ta Maduro'ya destek..
    12. Annesini 38 yıl sonra Artvin'de buldu!
    13. Portekiz Lig Kupası penaltılarla..
    14. Fiji’de 6.2 büyüklüğünde deprem
    15. New York'ta Maduro'ya destek gösterisi
    16. Kanada'nın Çin Büyükelçisi görevden..
    17. Kazım Karabekir'in torunundan 15..
    18. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    19. Milan ve Napoli'den golsüz beraberlik
    20. Fenalaşan Atatürkçü başkana ilk..
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve CHP'nin FETÖ bağlantısını deşifre etti!
    Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve CHP'nin FETÖ bağlantısını deşifre etti!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Venezuela'da gizli görüşme ortaya çıktı
    Venezuela'da gizli görüşme ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Pentagon'dan Venezuela'ya askeri sevkiyat açıklaması
    Pentagon'dan Venezuela'ya askeri sevkiyat açıklaması
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!