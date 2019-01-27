Rıdvan Dilmen'den Göztepe Galatasaray değerlendirmesi: Bence de penaltıydı pozisyon

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında bu akşam deplasmanda İzmirli renktaşı Göztepe ile karşılaştı. Oldukça kötü bir zeminde oynanan maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Fatih Terim'in öğrencileri oldu. Forveti olmadan sahada yer alan Galatasaray, farklı bir skorla Ankaragücü galibiyeti sonrası zorlu Göztepe deplasmanından da 3 puanla dönerek ligin 2. yarısına güçlü bir başlangıç yaptı. Mücadeleyi Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında yorumladı.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu zemini ben, Halil, Serdar, Onyekuru falan sevmezler. Halil yetenekli bir oyuncu ama zemin aleyhine olduğu için Göztepe Yasin'i kullanabilir. Galatasaray'da kenarda olan bir Donk, bir Ömer Bayram var. Hakikaten saha şartları çok kötü, belki onlar çevirebilir.''

"Bir takım öne geçerse, stoperlerin santrfora geçebileceği bir maç olabilir. Bugün niye kötü oynadılar diyebileceğimiz bir gün değil."

"Gassama hakeme itiraz ederken, sarı kartıma bakın değil de, Feghouli'nin yaptığı harekete bakın dedi. Feghouli basmamış, bassa zaten Gassama şu anda Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olurdu."

"Korner sayıları Göztepe lehine 13'e 3. 2 direk var, 1 de penaltı kaçtı. Göztepe, Galatasaray maçında 1 puana üzülecekken bir anda puansız ayrıldı sahadan."

'Bülent Yıldırım'ı çok çok beğendim'

"Bugün Bülent Yıldırım'ı çok, çok, çok beğendim. Penaltıyı doğru verdi, bence de penaltıydı pozisyon. Bu kadar kötü zemine rağmen bu performansını çok beğendim."

"Marcao'nun faydalı olduğunu gördük bugün. Mariano'yu da bugün çok beğendim, bence Galatasaray'ın en iyi oyuncusu oldu."

'Muslera önemli bir karakter'

"Muslera 8 yıl boyunca problemsiz bir şekilde Galatasaray'da. Kadıköy’de, Dolmabahçe’de , İzmir'de, Ankara'da yani her sahada saygı görmek önemli bir iş. Türkiye açısından böyle karakterlerin bizim kulüplerimizde forma giymesi büyük avantaj."