Rıdvan Dilmen’den Galatasaray’a kötü haber

Rıdvan Dilmen, Atletico Madrid maçı sonrası Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 şansının neredeyse kalmadığını söylerken, mücadeleyi övdü ve sağ bek transferi önerisinde bulundu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı ekibin ilk 8 hedefiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İLK 8 ŞANSI NEREDEYSE KALMADI"

Karşılaşmayı Sports Digitale ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hedeflerine dair şu ifadeleri kullandı:

"Bu maç net 1 yazılabilecek bir maçtı. Galatasaray'ın ilk 8 şansı hemen hemen kalmadı. Birinci hedef ilk 8'di, ikinci hedef ilk 16'ydı. İlk 24'ü garantiledi gibi görünüyor. Galatasaray'ın 10, 11, 12 ya da 13'üncü olabilecek kapasitesi var. Ancak takımda yorgunluk göze çarpıyor."

 

DİLMEN'DEN GALATASARAY'A ÖVGÜ

Rıdvan Dilmen, tüm olumsuzluklara rağmen Galatasaraylı futbolcuları tebrik etti. Deneyimli yorumcu, "Galatasaray'ı bu kadar olumsuzluğa rağmen tebrik etmek lazım. Hoca, oyuncular ve taraftar takıma sahip çıktı" dedi. Kaleci konusuna da değinen Dilmen, Muslera sonrası dönemin soru işareti olduğunu vurguladı ve günümüz futbolunda refleksleri güçlü kalecilerin önemine dikkat çekti.

"SAĞ BEKE TRANSFER GEREKİYOR"

Galatasaray'ın transfer planlamasıyla ilgili de konuşan Dilmen, ön bölgeden ziyade savunmanın sağ tarafına takviye yapılması gerektiğini söyledi. "Ben Galatasaraylı olsam ön tarafa değil sağ beke transfer yaparım. Kupada ve ligde yoğun bir fikstür var, Şampiyonlar Ligi'nde de en az iki maç daha oynanacak. Rotasyona ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

 

LEMINA VURGUSU VE ORTA SAHA DEĞERLENDİRMESİ

Deneyimli yorumcu, maçın en iyi oyuncusunun Mario Lemina olduğunu belirterek, "Lemina sahada büyük bir hakimiyet gösterdi. Onyedika transferi gerçekleşirse Torreira'yı dinlendirme şansı doğar" dedi.

RAMS PARK ATMOSFERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Rıdvan Dilmen, RAMS Park'taki taraftar desteğinin altını çizerken, doğru transfer ve rotasyon hamleleriyle Galatasaray'ın yoluna daha güçlü devam edebileceğini ifade etti.

