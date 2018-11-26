Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Bu işin sorumlusu Ali Koç

Süper Lig 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Rıdvan Dilmen NTV'de müsabakayı değerlendirdi.

''Novak 4 gol atabilirdi''

"Bu maç 2-2 bitseydi fıkra derdim. Trabzonspor'un sol beki Novak 4 gol atabilirdi. Yusuf Yazıcı'nın 5-6 şutu var. Kaleci Harun Tekin 5 yıldızlı performans sergiledi. beIN Sports 3 dakikalık özet hazırlayacak ya, bu maçın görüntüleri sığmaz."

''Trabzonspor hak etti''

"Trabzonspor fazlasıyla hak ettiği bir maç oynadı. Son dakikalarda berabere de kalabilirdi. Ancak genel anlamda hak eti. Fenerbahçe de 2-2'yi bulsaydı Koeman'dan enteresan demeçler bulabilirdi. Bunu da diyecek zaten, biliyorum. Taraftarıyla, oyuncusuyla, Ünal hocası ve arzusuyla çok iyi top oynayan bir Trabzonspor vardı. Sonuçlandırmada beceriksiz bir Trabzonspor vardı ama burada Harun'un da hakkını verelim."

"Tarihin en büyük farkı olurdu''

"Trabzonspor - Fenerbahçe tarihi boyunca oynadıklarında 5-1 kazandıkları maç dahil, tarihin en büyük farkı bugün olurdu.

''Bu işin sorumlusu Ali Koç''

Fenerbahçe sevgisi, Fenerbahçe amblemi yenilenmez. Yenilenen Fenerbahçe buysa, ben bu Fenerbahçe'yi istemiyorum. Rıdvan Dilmen: "Bu işin sorumlusu Ali Koç"