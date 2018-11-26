0553 313 94 23

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Bu işin sorumlusu Ali Koç

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında aldığı mağlubiyetinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

26 Kasım 2018 Pazartesi 02:20
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Bu işin sorumlusu Ali Koç

Süper Lig 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Rıdvan Dilmen NTV'de müsabakayı değerlendirdi.

''Novak 4 gol atabilirdi''

"Bu maç 2-2 bitseydi fıkra derdim. Trabzonspor'un sol beki Novak 4 gol atabilirdi. Yusuf Yazıcı'nın 5-6 şutu var. Kaleci Harun Tekin 5 yıldızlı performans sergiledi. beIN Sports 3 dakikalık özet hazırlayacak ya, bu maçın görüntüleri sığmaz." 

''Trabzonspor hak etti''

"Trabzonspor fazlasıyla hak ettiği bir maç oynadı. Son dakikalarda berabere de kalabilirdi. Ancak genel anlamda hak eti. Fenerbahçe de 2-2'yi bulsaydı Koeman'dan enteresan demeçler bulabilirdi. Bunu da diyecek zaten, biliyorum. Taraftarıyla, oyuncusuyla, Ünal hocası ve arzusuyla çok iyi top oynayan bir Trabzonspor vardı. Sonuçlandırmada beceriksiz bir Trabzonspor vardı ama burada Harun'un da hakkını verelim."

"Tarihin en büyük farkı olurdu''

"Trabzonspor - Fenerbahçe tarihi boyunca oynadıklarında 5-1 kazandıkları maç dahil, tarihin en büyük farkı bugün olurdu.

''Bu işin sorumlusu Ali Koç''

Fenerbahçe sevgisi, Fenerbahçe amblemi yenilenmez. Yenilenen Fenerbahçe buysa, ben bu Fenerbahçe'yi istemiyorum. Rıdvan Dilmen: "Bu işin sorumlusu Ali Koç"

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 02:20
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Fenerbahçe
  3. Ali Koç
  4. Trabzonspor
  5. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Ece: Slimani bu kadar berbat...
    1. Ali Ece: Slimani bu kadar berbat...
    2. Serdar Ali Çelikler: Bir adam ısrarla..
    3. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu:..
    4. Senegal’de Türk yatırımı Fuar Merkezi..
    5. İran'daki depremde yaralı sayısı 513'e..
    6. California tarihinin en büyük yangını..
    7. İsviçreli çiftçilerin "boynuzlu inek"..
    8. Rusya, Ukrayna gemilerine ateş..
    9. Meşhur olmadan önce öğretmen olan..
    10. Tunuslu milletvekilinden Suudi..
    11. Meşhur olmadan önce öğretmen olan ünlü..
    12. Ukrayna savaş durumuna geçmeyi..
    13. "Filistin direnişi son dönemde büyük..
    14. NATO'dan Rusya ve Ukrayna'ya itidal..
    15. Fetih Hareketi heyeti uzlaşı için..
    16. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle..
    17. NATO'dan Azak Denizi için itidal çağrısı
    18. Rusya açıkladı: Gemiler limanlarına..
    19. İran'daki depremde yaralı sayısı 413'e..
    20. AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı uyarısı
    Rus donanmasından Ukrayna savaş gemisine müdahale
    Rus donanmasından Ukrayna savaş gemisine müdahale
    ABD ve YPG'den tehlikeli adım! Türkiye sınırına kuruluyor
    ABD ve YPG'den tehlikeli adım! Türkiye sınırına kuruluyor
    İnanılmaz... Yolcu uçağını bir kral kullandı! Amsterdam'dan İstanbul'a getirdi
    İnanılmaz... Yolcu uçağını bir kral kullandı! Amsterdam'dan İstanbul'a getirdi
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Boris Johnson'dan Brexit sorununa ilginç çözüm: Köprü kuralım
    Boris Johnson'dan Brexit sorununa ilginç çözüm: Köprü kuralım

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Egemen Bağış'tan önemli açıklama: Türkiye'ye ihtiyaçları var
    Egemen Bağış'tan önemli açıklama: Türkiye'ye ihtiyaçları var
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'