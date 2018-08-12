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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Bursaspor yorumu! 'Top ele düşüyor ve penaltı değil'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Bursaspor maçını yorumladı.

12 Ağustos 2018 Pazar 01:45
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Bursaspor yorumu! 'Top ele düşüyor ve penaltı değil'

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarından yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in maç sonu açıklamaları ise şu şekilde:

"Video Hakem Uygulaması'nda acaba hakem penaltı çalsaydı stadın atmosferinde "Ne yapalım biz her türlü küfür etmemeye razıyız" mı denilecekti? Zaten hakemin kulağına belki de penaltı denildi bilemem. Dolayısıyla yarın öbür gün penaltı çalabilirler. Tartışmaya açık ama Rıdvan Dilmen olarak benim düşüncem top ele düşüyor ve penaltı değil. Arjantin maçında olmuştu aynı şekilde ve penaltı verilmemişti."

"Hakemin maç içinde Bursaspor'a verdiği penaltıda eğrisi doğrusuna geldi ve VAR ile ofsaytı gördü. Bence o pozisyona da bakmakta fayda var. Pozisyonun penaltı olup olmadığını göstermediler. Pozisyonda aslında yardımcının yaptığı büyük hatayı bir anlamda video engellemiş oldu."

"Ben dün de söyledim, sezon daha yeni başlıyor ve özet olarak şunu söyleyebilirim ki VAR uzun vadede büyük takımların lehine olur. Son pozisyonla ilgili de net bir yorumum yok ama hocanın söylediği çarpışma yorumunu doğru bulmuyorum."

"VAR için harcanan zaman 4 dakikayı bulmuştur muhtemelen, bu kadar olmaz yani. Arkadaşlar çok çabuk halletsinler bu işleri. Bugünkü süreyi hiç beğenmedim. Bekliyor, dinliyor, tekrar dinliyor... Süre konusunda mutlaka uyarmak lazım böyle doğallığını kaybediyorsunuz."

"Adaleti herkes istiyor ama doğallığını kaybeder mi kaybetmez mi bilemiyorum. Ben bu konuda fazla mı duygusalım ama biraz doğallığa mı bırakmak lazım?''

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 01:45
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Fenerbahçe
  3. Bursasspor
  4. VAR sistemi
  5. Video Yardımcı Hakem (VAR)

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