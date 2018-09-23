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Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Yüzde 50 berabere biter

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hakkında konuştu.

23 Eylül 2018 Pazar 01:18
Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Yüzde 50 berabere biter

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan % 100 Futbol programında gündeme dair önemli gelişmeleri yorumlarda bulundu ve Pazartesi günü oynanacak derbi hakkında tahminini açıkladı.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Bundan sonraki maçlarda VAR kararları daha da çok tartışılacak. Ankaragücü'de Bakary Kone'nin gördüğü kırmızı kart 3 açıdan da doğru bir karar değil. Teknolojik olarak da sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ben mutluyum ama VAR'ın olmasından sadece sürenin ayarlanması gerekiyor."

"VAR'dan genel anlamda memnunum. Bana göresi, sana göresi olabilir ama Halil Umut Meler ve Hüseyin Göçek'e göresi de var gibi bence. Bugün Hüseyin Göçek, Burak elledi gerekçesiyle golü iptal etti, Halil Umut Meler ilk hafta FB-Bursa maçında aynısına el yok demişti."

'Galatasaray çıkar gruptan'

"Fatih Terim, Lokomotiv maçında rakip teknik direktörü adeta ezdi. Schalke'yi hiç beğenmedim. Galatasaray ile Porto çıkar bu gruptan."

"Ankaragücü’nün yaptığı müthiş başarı. İsmail Kartal’ı da tebrik ederim. Hem alt ligden takımı buraya getir, hem zorlu periyottan takımı çok iyi çıkar."

"Muslera temiz kaleci. Hata yapabilir ama kalede hissettiriyor kendini. Türkiye'ye yerleşeceğini söylüyor ve ülkeyi, Galatasaray'ı sevmiş. Galatasaray'ın kaleci sorunu yok. Hayrettin, Taffarel, Aykut, Mondragon... Çok iyi kaleciler vardı kalede."

"Fenerbahçe'nin 5 mağlubiyeti var. Ve hiç mi reaksiyon göstermezsin. Mücadele etmiyorlar. Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarında sarı kart görmemişler. İsyan etmiyorsunuz, reaksiyon göstermiyorsunuz. Buradan Fener'in oyununu anlarsınız."

"Derbide orta sahaların kırılmaması lazım. Maçın şifresi orta sahada gizli. Orta sahada diri olanın daha iyi olacağı kesin. Fenerbahçe açısından Medel olmaması avantaj. Bence yüzde 50 berabere biter, yüzde 30 Fenerbahçe kazanır, yüzde 20 Beşiktaş kazanır."

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 01:18
  1. Malatya
  2. Bursa
  3. Ankara
  4. Rıdvan Dilmen
  5. Fenerbahçe
  6. Beşiktaş
  7. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi

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