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Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Fenerbahçe Cocu ile devam etmemeli

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen 1-1 sona eren Fenerbahçe Beşiktaş derbisini yorumladı.

25 Eylül 2018 Salı 01:52
Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Fenerbahçe Cocu ile devam etmemeli

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen 1-1 sona eren Fenerbahçe Beşiktaş derbisini NTV'de değerlendirdi.

"Hasan Ali Kaldırım müthiş oynadı"

"Hasan Ali Kaldırım müthiş oynadı, isyan etti. Ben, Hasan Ali Kaldırım'ın yerinde olsam bu maçtan sonra kendimle gurur duyardım"

"İki takıma da 1 puan vermem"

"Yurt dışından biri gelse ve bu maçı izlese; 'Allah Allah, Türkiye'nin en büyük takımları bunlar mı?' der. Bu kadar berbat oynadılar. Biraz ironi yapacağım. Yetkili olsam iki takıma da 1 puan vermem. Futbolu katlettiniz diye sıfır puan veririm. İnsanların hayatından 1.5 saat götürdüler diye puan vermem."

"Fenerbahçe Cocu ile devam etmemeli"

"Fenerbahçe'nin bir değişikliğe gitmesi şart. Fenerbahçe Cocu ile devam etmemeli diye düşünüyorum. Işık yok, fizik kalite düşük. Hollanda Ligi gibi görüyor burayı. Beşiktaş'ı bir daha böyle yakalayamazsın, Cocu bunu bilmiyor. Ama Hasan Ali biliyor, 4 şut atıyor, bir asist yapıyor."

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 01:52
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Phillip Cocu
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş

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