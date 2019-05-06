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Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu: Gün geldi taç atışıyla gümbürtüye gittin

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Beşiktaş derbisini yorumlarken karşılaşmanın hakemini de sert sözlerle eleştirdi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:34
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu: Gün geldi taç atışıyla gümbürtüye gittin

Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 44'üncü dakikada Onyekuru ve 55'inci dakikada Fernando kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 63'e yükselterek, Medipol Başakşehir ile puanını eşitledi ve averaj fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş ise 59 puanla 3'üncü sırada kaldı.

Beşiktaşlı futbolcular, hakem Bülent Yıldırım'a, golden önce kullanılan taçta topun Galatasaraylı futbolculardan çıktığını söylediler. Bülent Yıldırım'ın kararı ise değişmedi. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Maç sonu açıklamalar ise şu şekilde:

''Gün geldi taç atışıyla gümbürtüye gittin"

"Bu maçın çok tartışılacağını bir haftadır konuşuyoruz ama saygı duyulması gereken bir konu var; Galatasaray 35 maçtır kendi sahasında yenilmiyor ve her maçı final gibi oynuyor"

"Galatasaray taraftarı 50 bin kişiyle Beşiktaş üzerinde korkunç bir baskı yaptı. Türk futbolu hiçbir dönem hakemler açısından bu kadar kötü bir döneme denk gelmedi."

"Diagne top bizden çıkıyor diye ilk golden önce depar attı, hakem bunu test edebilmeli. Ben, pozisyondan emin olamadım. Aykut Kocaman’ın tacıyla dalga geçilmişti. Gün geldi taç atışıyla gümbürtüye gittin"

"Bülent Yıldırım'a Allah uzun ömürler versin ama artık hakemlik falan yapmasın."

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:34
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Beşiktaş
  3. Galatasaray

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