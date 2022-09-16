Rıdvan Dilmen müjdeyi duyurdu!

Rıdvan Dilmen'in Rennes-Fenerbahçe yorumları gündem oldu. 2-2 biten maç sonrası, -Dinamo Kiev'in de yenilmesiyle birlikte- Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin gruptan büyük ölçüde çıkacağını belirtti. Sarı-Lacivertlilerin UEFA'dan alacağı prime vurgu yapan ünlü yorumcu "18 milyon euro hayırlı olsun" dedi.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldığı maçı yorumladı. Dinamo Kiev'in kaybetmesinin ardından Fenerbahçe'nin gruptan çıkacağını ima eden Rıdvan Dilmen, UEFA'nın verdiği primi vurgulayarak "18 milyon euro hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN DİLE GETİRDİ, UEFA AVRUPA LİGİ GELİRLERİ MERAK KONUSU OLDU

Rıdvan Dilmen'in 18 milyon euro çıkışının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon dağıtılacak para ödülleri merak konusu oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonunda verilecek para ödülleri:



Turnuvaya Katılım Ödülü: 3.63 milyon euro

Galibiyet Ödülü: 630 bin euro

Beraberlik Ödülü: 210 bin euro

Grup Birinciliği Ödülü: 1.1 milyon euro

Grup İkinciliği Ödülü: 550 bin euro

Son 16 Turu Ödülü: 1.2 milyon euro

Çeyrek Final Ödülü: 1.8 milyon euro

Yarı Final Ödülü: 2.8 milyon euro

Final Ödülü: 4.6 milyon euro

Şampiyonluk Ödülü: 4 milyon euro

"OSAYİ SAMUEL SAHANIN EN İYİSİYDİ"

Rıdvan Dilmen, Osayi-Samuel'i sahanın en iyi oyuncusu ilan ederken, başarılı ismi Usain Bolt'a benzetti. Jorge Jesus'un "Grubun favorileri Rennes ve Dinamo Kiev" sözlerine değinen ünlü yorumcu, "Bence grubun favorisi Rennes ve Fenerbahçe" dedi.

İRFAN CAN KAHVECİ YORUMU

İrfan Can'ın hala istenen seviyede olmadığını belirten Rıdvan Dilmen, buna karşın oyuncunun her an skoru değiştirebilecek bir yapıda olduğunu söyledi. Jorge Jesus'un yaptığı rotasyona da değinen Rıdvan Dilmen, sahada lig kadrosundan 6 farklı isim olduğunu söyledi ve Alanyaspor maçında da 6 oyuncu değişikliği olacağını belirtti.

RIDVAN DİLMEN: KADIKÖY'DEKİ MAÇ DAHA TEHLİKELİ

Fenerbahçe yönetiminin Jorge Jesus'un eline çok iyi bir kadro verdiğini dile getiren Rıdvan Dilmen, Rennes'in tam bir deplasman takımı olduğunu ve bu yüzden Kadıköy'deki maçın daha tehlikeli olacağını söyledi.