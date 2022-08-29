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Spor Rıdvan Dilmen Jesus'a verdi veriştirdi!
Spor

Rıdvan Dilmen Jesus'a verdi veriştirdi!

Süper Lig'in 4. haftasının dikkat çeken karşılaşmasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, ligdeki ilk mağlubiyetini tattı. Sarı-Lacivertliler'in aldığı bu mağlubiyetin yankıları sürerken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen Portekizli teknik adama eleştirilerde bulundu. İşte o sözler...

Yeniakit Publisher
2022-08-29 22:16:00 -
Rıdvan Dilmen Jesus'a verdi veriştirdi!

Süper Lig'in 4. haftasının dikkat çeken karşılaşmasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, ligdeki ilk mağlubiyetini tattı. Sarı-Lacivertliler'in aldığı bu mağlubiyetin yankıları sürerken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen Portekizli teknik adama eleştirilerde bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezonki ilk mağlubiyetini almış oldu. Alınan bu mağlubiyetin yankıları sürerken, ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen mücadelenin ardından Sarı-Lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus'a eleştirilerde bulundu. Dilmen yaptığı yorumda "Hocayı bazı oyuncular yanıltıyor" derken, "Arda Güler'in oynamamasını anlamıyorum" şeklinde konuştu.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN O YORUMLARI:

"Hocayı yanıltan bazı oyuncular var. Birisi Emre Mor, baskı olmayan Karagümrük'te oynamak başka, Fenerbahçe'de oynamak başka."

"Jorge Jesus esnek bir teknik adam evet. Ancak bu kadro üçlü oynayacak bir yapıya sahip değil. Zaman zaman üçlü de oynayabilirsiniz ancak ana planınız dörtlü üzerine olmalı."

"Jorge Jesus'un yapması gereken sol beke Alioski'yi koyup Lincoln'u ön tarafa çekmek. Zajc ve Arao'ya çok yük biniyor, oyunun devamında Crespo'ya da ihtiyaç olacak."

"Crespo benim çok beğendiğim bir oyuncu değildir ancak hocanın getirdiği Arao'dan eksik yaptığı tek bir şeyi söyleyebilir misiniz?"

"Valencia'nın kırmızı kartı doğru. Adil birkaç kez ittikten sonra Valencia ayağıyla bir hamlede bulunuyor. Rakip oyuncu seni tahrik etsin, vurmayacaksın yine de."

"Hocanın demeçlerinden anladığımız ana hedef Süper Lig şampiyonluğu. Ancak ne önceki maçlardaki 6-0'lık ve 4-2'lik skorlar Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı ne de bugünkü mağlubiyet şampiyonluktan etti. Sabırlı olmak zorundasınız."

"Şunu da söyleyeyim; Arda Güler bu kadar terk edilecek bir oyuncu değil. Bu kadar isteksiz bir takımda Arda gibi bir oyuncu nasıl oynamaz, gerçekten anlamıyorum."

 

 

 


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