Rıdvan Dilmen, Ismael’e saydırdı!

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında evinde Medipol Başakşehir’i ağırlarken Rıdvan Dilmen TV8,5 ekranlarında Yüzde Yüz Futbol programında maçı değerlendirdi

Rıdvan Dilmen TV8,5 ekranlarında Yüzde Yüz Futbol programında Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi

Beşiktaş rakibe kendi oyununu kabul ettiremedi

Rıdvan Dilmen "Burada iki tane çok farklı karakterde takım oynadı. Bir tarafta hızlı oynayan bir takım bir tarafta ayağa oynayan bir takım. Beşiktaş rakibe kendi oyununu kabul ettiremedi. Başakşehir kendi oyunun Beşiktaş'a kabul ettirdi. Başakşehir'de genel olarak ayağa oynayan bir takım fakat hücum bölgesindeki oyuncular etkisiz, Traore de Münir de rakiplerine üstünlük sağlayamadı

Beşiktaş'ın yakaladığı iki pozisyonda rakibin hatasından kaynaklanıyor. Avını bekleyen kartal gibi oynuyor Beşiktaş. Sen bana saldırma kartal ben seni avlarım diyen bir Başakşehir var karşısında. İstatistiklere baktığımız zamanda rakip yarı sahada isabetli pasta Başakşehir Beşiktaş'ı ikiye katladı. 15. dakikadan sonra Başakşehir topa sahip olmaya başladı. Başakşehirde bol hareket yok bereket diye tabir edeceğimiz bir durum var.

Beşiktaş gol bulacaksa Başakşehir'in hatasıyla bulacak

Beşiktaş'ın tek silahı hız, set oyunu yok. Başakşehir'i bekleyen bir Beşiktaş var. Valerien İsmael 5 değişiklik hakkını çok iyi kullanmalı. Başakşehir'in kulübesi çok güçlü. Başakşehir'in rotasyonda birbirine benzer çok oyuncusu var bugün yedek kulübesinde oturan oyuncuların çoğu hafta içi oynanan Avrupa maçında oynadı

İki takımda kendi oyununu oynamaya çalışıyor ama oyununu kabul ettiren takım Başakşehir.

Beşiktaş önde baskı yapabilecek kim varsa oyuna sokmalı. İkinci yarı önde baskı yapmalı Beşiktaş, Ben Valerien İsmael'den oyun hamlesi bekliyorum. Beşiktaş gol bulacaksa Başakşehir'in hatasıyla bulacak.

İlk yarıda ben beklediğim maçı buldu. Başakşehir'in pas oyunuyla Beşiktaş'ın baskısını kıracağını bekliyordu. İkinci yarıda benim beklemediğim kadar pas hatası yapan bir Başakşehir vardı. Başakşehir bireysel hatadan gol bulursa bulur diyordum ama Başakşehir golü Beşiktaş'ın bireysel hatasıyla attı. İkinci yarı fark ettiyseniz Emre Belözoğlu topu tutabilecek oyuncuları oyuna aldı. Emre Belözoğlu'nun ilk yarıdaki oyundan memnun ikinci yarıdaki oyundan memnun olmadığını düşünüyorum N'koudou tamamen kendisine oynamaya başladı ve Rosier'in de son iki haftadır kendi kalitesinden çok uzakta olduğunu gördüm

Oyuncu değişikliklerinde Valerien İsmael'i beğenmiyorum

Beşiktaş zaafiyetini kapatamadı. Bir tane sağ stoper alamadı. Tayyip de önde oynayacak takımların sağ stoperi değil. Oraya atlet, çabuk , süratli bir adam lazım. Beşiktaş'ta uzun zamandır oyuncu değişiklikleri lehe değil aleyhe oluyor, bugün de aynısı oldu. Oyuncu değişikliklerinde Valerien İsmael'i beğenmiyorum. İlerde Emre Belözoğlu'nun çok iyi bir teknik direktör olacağına inanıyorum. Kazanmak bazen bir şey öğretmez, kaybetmekle öğrenebilirsiniz. Valerien İsmael takımını daha yakından tanımalı. Beşiktaş'ın da 0-1'e karşı bir B planı olmalı. 4-4-2 ile maç çevirmeye oynanmaz. N'koudou ile 4-4-2 oynanmaz.



Ben olsam Muleka yerine N'koudou'yu oyundan çıkarırdım

Başakşehir mutlaka hızını arttırmalı. Bana ligin gizli favorisi gibi geliyor, Konferans Ligi'nde de ileriye gideceklerini düşünüyorum. Gedson konusunda Valerien Ismael çok ısrarcı. Koşu mesafesinde falan çok iyi ama şutu yok, yaratıcılığı yok. Ben olsam Muleka yerine N'koudou'yu oyundan çıkarırdım. N'koudou'nun girdiği pozisyonlarda Muleka olsa skoru değiştirirdi. N'koudou gol attıkça paylaşımcı olmaktan çıktı bireyselliğe döndü. Özellikle maçın son bölümlerinde Valerien İsmael'in neden N'koudou yerine Muleka'yı çıkardım diye düşünmesi lazım.