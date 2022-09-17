Rıdvan Dilmen, Galatasaraylıları çıldırttı!

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor'u son bölümde bulduğu golle 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray 3'de 3 yaparken, maç fazlasıyla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Sarı-Kırmızılı takımın galibiyetinin yankıları sürerken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in karşılaşma sonunda yaptığı yorumlar Galatasaraylı taraftarları kızdıracak cinstendi.

Süper Lig'de heyecan 7. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 7. haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşma Sarı-Kırmızılılar'ın Sergio Oliviera ve Calvo'nun kendi kalesine attığı gol sonrası 2-1 üstünlüğü ile tamamlanırken, bu galibiyetle Galatasaray puanını 16'ya yükselterek Süper Lig'de maç fazlasıyla yeni lider oldu.

Mücadelenin ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya dair yorumlarda bulunurken, Dilmen'in bazı yorumları Galatasaraylı taraftarları çılgına çevirdi.

"Giresun maçını kaybetti ama bu maçta daha kötü oynadılar. Kazanmalarına rağmen söylüyorum. Galatasaray'ın aldığı puan oynadığı oyundan daha fazla. Ama bu büyük takımlar için büyük avantaj. Kötü oynarken kazanabilmek de büyük iştir."

"Avrupa'nın değerli oyuncuları. Bir tanesi PSG'den gelmiş. PSG göndermek zorundaydı. Bekledi, sabır gösterdi ve aldı Galatasaray. Vasat geçirdiği ilk yedi haftayı lider kapatması önemli. Yarın öbür gün bu oyuncular toparlandığı zaman bu puanlar çok önemli olacak. Karşısında hiç gol yemeyen bir takım vardı."

"BU OYUNCULAR 8 YIL ÖNCE ÇİLEK OLMAZDI"

"Okan Buruk'un biraz duygularıyla hareket ettiğini görüyorum. Oyuncu seçimlerinden dolayı söylüyorum bunu. Okan hoca tırnaklarıyla geldi buraya. Gelen oyuncular çok popüler isimler. Bundan 8 yıl önce çilek, böcek zamanları olsa bu popülerlikleri olmaz. Mertens için demiyorum ama mesela Torreira'da olmaz."

"KALİTESİNİ GÖSTERİYOR"

"Sergio giderek kalitesini gösteriyor. Fiziki anlamda da çok iyi olan bir oyuncu. Savunmada merkezdeki oyuncular süper değil. Emin genç ve zamanı var. Muslera maçı aldı. İki reaksiyon gösterdi. Ve takıma maçı kazandırdı. Okan Hoca bu takımın fizik gücünü artırmalı. Bunun temel sebebi takımın yaşı."

"BİRDEN ÇOK HAGI'Yİ BU FUTBOL KALDIRMAZ"

"Hagi'nin ağır kalmasını diğer oyuncular kaldırabilir. Ama birden fazla Hagi'yi bu günümüz futbolu kaldırmaz. Mertens için de aynı şey geçerli. Senin 10 numaran Mertens'se merkez orta sahanda iki tane defansı düşünen oyuncun olmalı."

"OLIVEIRA SABAH KALKAMAZ"

"Yeni transfer Mertens, Yusuf ve Yunus'un fiziği çok iyi değil. Omuzu yiyince düşüyor. Sergio Oliveira sabah kalkamaz. Orta sahada çok çalıştı. Kolay değil. Icardi'nin kuvvetli bir şekilde bu takıma dönmesi çok önemli."

"TAKTİKSEL GELİŞİMİ HALLETMELİ"

"Galatasaray taraftarı bu sene çok ümitli. Karşısında ciddiye alınacak bir takım vardı. Hocanın taktiksel gelişimi yüzde 1 milyon halletmesi gerekiyor. Ama sonuçlandırmak her zaman iyidir. Futbolda fizik ve taktik çok önemli. Fizik olarak düzeltmek mümkün olmayan oyuncularda ısrar etmenize gerek yok. Yusuf Demir, umarım Beşiktaş'taki Muhammet Demir gibi olmaz."

"ANTRENÖRLÜĞE SOYUNACAĞIM SONUNDA"

"Galatasaray'da yerli alternatifi değişti. Bana diyorlar ki 'Çok biliyorsan çık kendin yap' En sonunda teknik direktörlüğe soyunacağım. Bunu bir espri olarak kabul edelim. Yeni nesil teknik direktörlük akademisyenleri emrediyor."

"OYUNCU DEĞİŞTİRDİ GOL YEDİLER"

"Galatasaray taç kullanırken Konyaspor oyuncu değiştirdi. O pozisyonda saha dizilimi değişti ve sağdan çıkan oyuncunun kanadından gol yediler. Bir dakika daha bekleseydi farklı olabilirdi."

"KONYASPOR TEDİRGİN OLDU"

"Geç de olsa Mertens ve Gomis oyundan çıkınca bir hareketlilik oldu. Konyaspor da tedirginlik yaşadı. Konya'nın en önemli oyuncusu sakat olduğu için de sıkıntı yaşadı."

"MUSLERA BU TOPU ÇIKARABİLİRDİ"

"Bence Muslera tecrübesindeki bir kaleci bu golü çıkarabilirmiydim diye düşünmüştür. Muslera'nın bu tür topları çok çıkardığını görmüştüm. Bence duruş hatasından dolayı bu golü çıkaramadı. Kalecinin kaleden çıkması sarı karttır. Kalecinin kaptan olması dezavantajdır. Muslera olay çıktı kalesini terkettiği için sarı kart gördü. Ben olsam Sergio Oliveira oyundan asla çıkarmam. Ben olsam Taylan'ı tutardım. Bir kaç tane hata yaptığı için vazgeçmemek lazım."







