Rıdvan Dilmen, Fenerbahçelileri kızdıracak!

Daha önce Batshuayi'nin alınması gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, King ve Pedro transferinden sonra fikrinin değiştiğini söyledi. Jorge Jesus ile ters düşen Dilmen, "Ben Weghorst'u alırdım" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-0 kazandıkları Yukatel Kayserispor maçından sonra transfer politikasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Koç, Maxi Gomez, Wout Weghorst ve Michy Batshuayi konusunda önemli bilgiler verdi. Koç, bitirme noktasına geldikleri Gomez transferinden, teknik direktörleri Jorge Jesus'un istememesi nedeniyle çekildiklerini anlattı. Koç, özellikle Beşiktaş ile Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Weghorst için de "Weghorts da bize önerilmişti. Hocamızın profiline uymadı" dedi.

"Batshuayi neden alındı?"

Koç, sarı lacivertli camiayı ikiye bölen Batshuayi'nin neden transfer edildiğini ise şöyle açıkladı: "Hocamızın pivot santrfor isteği yoktu, patlayıcı gücü olan, hızlı baskı kuran bir forvet istiyor." Ali Koç'un santrforlarla ilgili açıklamalarından sonra akla Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri geldi. Ünlü yorumcu TV8'deki Yüzde %100 Futbol Programı'nda Batshuayi ve Weghorts hakkında aykırı yorumlar yaptı.

"Batshuayi, golcü aldık demek için alındı"

Dilmen, Batshuayi ve Weghorts konusunda Jorge Jesus ile ters düştü. Dilmen, geçen daha önce Fenerbahçe'nin Batshuayi'yi alması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, ancak bu sezon takımda Enner Valencia, Joshua King ve Joao Pedro'nun olduğunu söyledi. Dilmen, King, Valencia ve Pedro olduğu halde Batshuayi'nin alınmasının "Golcü aldık" demek için transfer edildiğini savundu.

Dilmen, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu düşünüldüğünde Batshuayi'den ziyade Weghorts'un alınması gerektiğini savundu. Dilmen, "Batshuayi önemli bir oyuncu ama "Al" deseler, ben Weghorst'u isterdim. Ben ben 'Batshuayi alınsın' dediğim zaman, takımda ne Pedro ne de King vardı. Bugünkü kadro için ideal bir oyuncu değil. Zaten bu tip oyuncular geldi" dedi.

Dilmen, Jesus'un hücum hattında Valencia, Pedro, King ve Batshuayi arasında rotasyonlar yapacağını düşündüğünü kaydetti.