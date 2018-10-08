Rıdvan Dilmen Fenerbahçe bombasını patlattı
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, son günlerde eleştiri oklarının hedefinde bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Cocu ile ilgili "Sivas maçında olmayacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.08 Ekim 2018 Pazartesi 17:56
Fenerbahçe'nin Başakşehir'le evinde golsüz berabere kaldığı mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, Cocu'nun Sarı-lacivertli takımdaki geleceğine dair iddialarda bulundu.
İşte Dilmen'in o sözleri:
"Ben Comolli'nin kalacağını, Sivas maçında Cocu'nun olmayacağını düşünüyorum. Bu takımı Comolli yaptı. Ligin 8. haftasında ligi bitiren Fenerbahçe'yi kim inşa etti? Gerçek ortada. İkisi birden normalde gitmeli ama benim gördüğüm bu atmosferde Cocu'nun gideceği yönünde. Kesinlikle bana göre ikisi de olmamalı. Yeniden yapılanma olmadı. Yeni teknik direktörün Sivasspor maçında sahada olacağını düşünüyorum."
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