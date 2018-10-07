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Rıdvan Dilmen: Dilim söylemeye varmıyor ama Fenerbahçe yenilirse sondan ikinci oluyor....

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ligdeki son durumunu ve kadro dışı bırakılan Volkan Demirel hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

07 Ekim 2018 Pazar 00:29
Rıdvan Dilmen: Dilim söylemeye varmıyor ama Fenerbahçe yenilirse sondan ikinci oluyor....

Fenerbahçe'nin yarışın içinde olacağını zannetmiyorum. Kazanırsa bile zor gözüküyor. Mantığım öyle söylüyor.

Dilim varmıyor söylemeye ama Akhisar yenip, Fenerbahçe yenilirse, Fenerbahçe sondan ikinci oluyor. O yüzden, yakından geçmez tehlikenin de, onu söylemek istemiyorum.

Yenilenme, yapılanma derken atı alan Üsküdar'ı geçmiş oluyor. Beşiktaş var Fenerbahçe'nin önünde, Başakşehir var. Var da var. Antalya yense 16 yapıp, lider oluyor mesela. O bile var.

''TARİH BU İSİMLERİ YAZACAK''

Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılmasının yapılan haberlerle hiçbir ilgili olmadığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Ben sporcu sevdalısıyımdır, hiçbir oyuncunun 'maç satma' gibi saçma gibi ahlaksız acayip şeyler dışında kadro dışı kalmasını istemem. Ben de kadro dışı kaldım, çok canı acır sporcunun." dedi.

Volkan Demirel'in 495 maça çıktığını vurgulayan Rıdvan Dilmen, "Ben o kadar antrenmana çıkmamışımdır. Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla her sahada en çok küfür yiyen oyuncu Volkan Demirel'dir. Bu demek değildir ki hatası yoktur." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Volkan Demirel'in nikah şahidi olduğunu, Ali Koç'un da hayatında sporcu olarak sadece Volkan Demirel'in evine gittiğini ifade eden Rıdvan Dilmen, "Daha önce Alex örneği yaşandı, bu travma hala devam ediyor. Müjdat Yetkiner bir, Volkan 2! Tarih bu isimleri yazacak" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 00:29
  1. Antalya
  2. Rıdvan Dilmen
  3. Fenerbahçe
  4. Volkan Demirel

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