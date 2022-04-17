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Spor Rıdvan Dilmen canlı yayında Mesut Özil'i kimin istediğini açıkladı
Spor

Rıdvan Dilmen canlı yayında Mesut Özil'i kimin istediğini açıkladı

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0'la geçtiği maçın ardından Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Mesut Özil'i isteyen kulübü söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 00:17:00 -
Rıdvan Dilmen canlı yayında Mesut Özil'i kimin istediğini açıkladı

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i isteyen kulübü duyurdu.

"Mesut Özil'i MLS ekibi Los Angeles FC'nin istediğini belirtti"

Ünlü yorumcu canlı yayında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'i MLS ekibi Los Angeles FC'nin istediğini belirtti.

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