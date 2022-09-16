Rıdvan Dilmen canlı yayında çıldırdı! Program apar topar bitirildi

Rennes- Fenerbahçe maçının ardından Rıdvan Dilmen sosyal medyada gündeme oturdu. Canlı yayında pozisyonu değerlendiren Dilmen, rejiden gelen uyarı üzerine yorum yapmayı bırakarak 8 dakika çıt çıkartmadı.

Rejiye tepki gösteren Rıdvan Dilmen, "Gelsinler onlar anlatsınlar o zaman! Burada önemli bir şey anlatıyoruz" dedi ve yerine oturdu. 8 dakika boyunca hiçbir yorumda bulunmayan Rıdvan Dilmen'in o halleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

Rıdvan Dilmen'in konuşmaması üzerine tek başına yayın yapmaya çalışan Murat Kosova, programı erken bitirmek zorunda kaldı. Sosyal medyada Rıdvan Dilmen'e yapılan olayı saygısızlık olarak nitelendiren bazı taraftarlar, tecrübeli yorumcuya sahip çıktı.