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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki dev takası duyurdu!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Beşiktaş arasında Tolgay Arslan-Serdar Aziz takasının gerçekleşeceğini söyledi.

01 Ocak 2019 Salı 19:00
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki dev takası duyurdu!

Yorumcu Rıdvan Dilmen, ridvandilmen8.com internet sitesinde transfer gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Taraftar da artık benimsedi"

Taraftar da artık benimsedi. Bundan 4-5 yıl önceki gibi bir beklenti içinde değil taraftar. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımların 4,5 milyon euro oyunculara verdiği çift hanelere çıkmış bonservis oyuncularından artık, Anadolu takımından en iyi oyuncusunu 2 milyon euroya alabiliyorsunuz.

"Artık genç oyuncular oynuyor"

Artık Josef de Souza tarzı oyuncuları elden çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Her şerde bir hayır vardır misali, taraftarı mutlu eden genç oyuncuları görmesi. Örneğin Dorukhan, örneğin Güven, örneğin Yusuf - Abdülkadir, örneğin Eljif Elmas, Ozan Kabak... Bunlar avuntu oluyor. Bu Türk futbolunun geleceği için önemli ama sezon başı planlamasında hiçbir takımda bu oyuncular yoktu.

"Genç oyuncular olmayacaktı"

Josef de Souza olsaydı, muhtemelen Eljif Elmas olmayacaktı. Galatasaray'da stoper kaybı olmasa, Ozan olmayacaktı. Talisca devam ediyor olsaydı, Negredo'lar devam ediyor olsaydı veya Tosic devam ediyor olsaydı, genç oyuncular olmayacaktı.

"28 milyon euro veriyorlar"

Ayakta duran kulüpler, Başakşehir ve Kasımpaşa. Kasımpaşa'nın bugün iki oyuncusu Trezeguet ve Diagne'ye 28 milyon euro bonservis ücreti veriyorlar.

"2 milyon euro ödemenmezse..."

Kayserispor başkanı Erol beyin bir açıklaması var, birçok kulübün transfer yasağı var diye. Evet Kayserispor'un yasağı var. Büyük kulüplerimizden birinin de ayın 2'sinde 2 milyon euro ödememesi durumunda onların da transfer yasağı var. Trabzonspor, Milan ile Sosa transferinde olan sıkıntısından kaynaklı 2 milyon euroyu ödemezse, transfer yapamayacak. Tabii ki geçmiş yönetimlerin etkisi var.

"Başakşehir, değerli bir hamle yaptı"

Başakşehir, Anadolu'nun en değerli oyuncusunu, Robinho'yu aldı. Anahtar arıyorlardı ve değerli bir hamle yaptılar.

"Fatih Terim'in Serdar Aziz kararı..."

"Burada asıl olan, Serdar Aziz gibi bana göre Fatih Terim'in Türkiye Ligi'nde en çok beğendiği stoperi elden çıkarması... Mutlaka yönetim ile istişare vardır."

"Galatasaray bunu çözmek zorunda"

"Fatih Terim ABD'den döndüğünde Serdar Aziz konusunu masaya yatıracaktır. Soru işareti Maicon, transferde belirsiz olan Ozan varken, Serdar Aziz'i hemen gözden çıkaracaklarını düşünmüyorum. Serdar Aziz'in sakatlıkları göz önünde olabilir ama Galatasaray bunu çözmek zorunda."

"Tolgay-Serdar takası..."

"Artık takas sezonu ve takas sezonları başlıyor. Galatasaray'dan Fener'e, Fener'den Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan Galatasaray'a... Mecburlar! Beşiktaş'ta Tolgay ile Fenerbahçe'den Ozan konuşulurken, Tolgay ile Serdar Aziz de olabilir. Bu pek gündeme gelmedi."

"Galatasaray hakkını verir"

"Ozan'ın da sözleşmesi uzamadı. Duygusal oyuncu da, profesyonel oyuncu da vardır. Ozan 19 yaşında bir gencimiz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüpler, bu tür değerlere, at imzanı, Galatasaray zaten senin hakkını verecektir diyor. Yarın Avrupa'ya gidecekken, ki 7,5 milyon euro serbest kalma maddesi var, 10 yaparsın, 15 yaparsın. Çok kızılan Arda, Galatasaray'a 12,5 milyon euro bonservis bedeli getirdi."

"Enteresan takaslar göreceğiz"

"Şu andaki durumun hepsi ekonomik. Yöneticiler altını üstünü süsleyip oyuncuları taraftarın önüne atmak istiyorlar. Kulüpler, biz bu hale getirdik diye itiraf da edemiyorlar ve takas dönemi başladı. Enteresan oyuncular, enteresan kulüplere yazılıyor. Bundan sonra bol bol takas göreceğiz."

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 19:00
  1. Trabzon
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  4. SÜPER LİG
  5. Rıdvan Dilmen
  6. Fenerbahçe
  7. Galatasaray
  8. Beşiktaş
  9. Serdar Aziz
  10. Tolgay Arslan
  11. Ozan Tufan

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