Rıdvan Dilmen: Beşiktaş 2 deplasmanda toplam 6 gol yedi

Beşiktaş, Süper Lig 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup oldu. Yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı NTV'de yorumladı.



"Direkten dönen toplar var''

"3 kırmızı kart. 5 gol. Tam bir kör dövüşü oldu. Direkten dönen toplar var. Heyecan da oldu son saniyesine kadar. Karius maçın bitimine 5 dakika kala rakip kaleye gidiyorsa zaten doğru bir şey yok ortada."

"Umut Nayir ile niye başladın demiyorum''

"Umut Nayir ile niye başladın demiyorum. Güven Yalçın'ın performansından dolayı arayışa gitmesi gerekiyordu Abdullah Avcı'nın. Beşiktaş 2 deplasmanda toplam 6 gol yedi. Puan alamadı. Kendi sahasında 2 maçta 4 puan aldı. Kötü başlangıç. Maçın en iyi adamı VAR'da Alper Ulusoy."

''Yeni transferler hep bu yönde''

"Önce Gazişehir'den gidecek olursak, genelde hızlı hücum yapan oyuncular almış. Yüksek topların önlemini almaya çalışmışlar ama asıl amaç hızlı hücum. Yeni transferler hep bu yönde.