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Biyografi

Rıdvan Akbaş kimdir, nerelidir? Ayasofya Camisi müezzini Rıdvan Akbaş’ın hayatı biyografisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii müezzini için Rıdvan Akbaş’ı atadı. Ayasofya Camisi imamları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Rıdvan Akbaş’ın müezzin olarak atandığını açıkladı. Peki Rıdvan Akbaş kimdir, nereli?İşte 1991 yılında Sinop’da dünyaya gelen Rıdvan Akbaş ile ilgili detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:17:00 -
Rıdvan Akbaş kimdir, nerelidir? Ayasofya Camisi müezzini Rıdvan Akbaş’ın hayatı biyografisi

Rıdvan Akbaş, 1991 yılında Sinop Durağan Kaplangı köyünde dünyaya geldi. Lise eğitimi için Sinop'a giden Akbaş Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitimine devam etti. Burada ki eğitiminin son yılı olan 2009 yılında Imam hatip listeleri arası Kuranı kerim okuma Türkiye 1.

 

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