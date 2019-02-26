Ricardo Quaresma'dan maç sonu açıklaması: Bu sonuç bizim için yenilgi sayılır

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardındanRicardo Quaresma açıklamalarda bulundu.

3-3'lük beraberliğin kendileri için yenilgi olduğunu ifade eden Quaresma, "Bugün maçın sonucu beraberlik ancak 3-0'lık skordan maçı verdik, bu aslında bizim için bir yenilgi sayılır. Önümüzde daha çok maç var, ikinci yarıda çok kritik hatalar yaptık ve maçın skoru böyle oldu. Bu maçtan dersler almamız lazım ve önümüzdeki maçları kazanmalıyız" şeklinde konuştu.