Ricardo Quaresma kimdir? Ricardo Quaresma'nın biyografisi

Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma kimdir? Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla izlediğimiz deneyimli futbolcunun Kasımpaşa ile anlaştığı ileri sürüldü. İşte, Ricardo Quaresma'nin biyografisi...

Uzun yıllardır Süper Lig takipçilerinin yakından tanıdığı Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın Kasımpaşa ile anlaştığı ifade edildi. Bu haberin ardından ise futbolseverler deneyimli futbolcunun kariyerini yeniden gözden geçirmek istedi. İşte, Portekizli futbolcunun kupalarla dolu biyografisi...

Ricardo Quaresma 26 Eylül 1983 tarihinde Portekiz'in Lizbon şehrinde dünyaya geldi. Neredeyse bütün erkek çocukları gibi Ricardo Quaresma'da futbolla küçük yaşta tanıştı. Henüz 4 yaşındayken top peşinde koşmaya başlayan Ricardo Quaresma 10 yaşına geldiğinde Sporting CP altyapısına girdi. Kulübe adım atar atmaz yetenekleriyle göz dolduran Ricardo Quaresma kısa sürede takımının vazgeçilmez oyuncuları arasına girdi.

Futbola 2000 senesinde Sporting CP altyapısında başlayan Quaresma, ilk profesyonel sözleşemesini yalnızca bir sene sonra aynı takımla imzaladı.

Profesyonel olduktan sonra iki sezon forma giydiği Sporting CP'de 65 maça çıkan kanat oyuncusu, 12 gol buldu.

Sporting CP'de gösterdiği başarıyla 2003 senesinde 6 milyon € karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Bir sezon bünyesinde bulunduğu Barcelona'da 22 maça çıktı ve 1 gol atabildi. Yaşadığı sakatlık sonrası 15 milyon € + Deco karşılığnda takas edildi ve Porto'ya transfer oldu.

4 sezon formasını giydiği Porto'da 114 maçta 24 gol bulan Quaresma, burada 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 3 Primeira Liga, 1 Taça de Portugal, 2 de Supertaça Kupası kazandı.

2008 senesinde İtalyan devi Inter'e transfer oldu. Inter'de bulunduğu kısa süre içerisinde bir Şampiyonlar Ligi Şamypiyonluğu yaşadı. 2009'da, bir seneliğine İngiliz devi Chelsea'ye kiralandı.

2010 senesinde ise Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş'a ilk gelişinde, 2010-12 yılları arasında 46 maça çıkan Quaresma, 8 golle katkıda bulunduğu takımında 2011 senesinde bir lig şampiyonluğu yaşadı.

2013 senesinde Dubai takımlarından Al-Ahli'ye transfer oldu. Burada da bir yalnızca bir sezon forma giydi. Arap ekiple de UAE President's Cup birinciliği yaşadı.

Quaresma, 2014 senesinde eski kulübü Porto'ya, 2015 senesinde ise Beşiktaş'a geri döndü.

Beşiktaş'a ikinci gelişinde 2016 ve 2017 senelerinde iki lig şampiyonluğu yaşadı.

Ricardo Quaresma, 2003 senesinden bu yana Portekiz Milli Takımı forması giymektedir.

Dafne Santos ile evli olan Quaresma, üç çocuk babasıdır.

Kişisel Başarıları:

Portekiz'de Yılın Futbolcusu (2): 2005, 2006

FİFA Avrupa'da Yılın Golü (1): 2005

Portekiz'de Altın Top/Ligin En Değerli Futbolcusu Ödülü (1): 2007

Portekiz'de Primeira Liga Asist kralı (1): 2007 (17 asist)

Türkiye'de Türkiye Kupası'da En iyi Futbolcusu Ödülü (1): 2010

Futbol Tarihinin En İyi 10 Hareketi (1): 2013

Top 15 Trivela Gol (1): 2015

Beşiktaş'ın Eski ve Yeni Stadında Gol Atan İlk Yabancı Futbolcu (1)

Suzuki ile Yılın En İyi Altın 11'i

Vodafone Park'taki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ilk golü atan futbolcudur.

Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarında tüm zamanların en çok gol atan 3. futbolcusu. (11 gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi haftanın futbolcusu ödülü (2): 2016

UEFA Şampiyonlar Ligi haftanın golü ödülü (1): 2016

Uefa Avrupa Ligi Haftanın 11'i (1): 2017

UEFA Avrupa Ligi haftanın futbolcusu ödülü (1): 2017

Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarında deplasmanda 100. gol asistini yapan futbolcusu.

Türkiye'de Yılın Futbol Takımı (Beşiktaş JK) (1): 2016

Türkiye'de Yılın Spor Takımı (Beşiktaş) (1): 2016

Türkiye'de Yılın Yabancı Futbolcusu (1): 2016