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Ricardo Quaresma kimdir nereli ve kaç yaşında? Ricardo Quaresma Kasımpaşa transfer

Beşiktaş’ta forma giyen Ricardo Quaresma transfer konusunda kararını verdi. Ricardo Quaresma Kasımpaşa ile el sıkıştı. Kasımpaşaspor Kulübü Ricardo Quaresma transfer haberini açıkladı. Kasımpaşa’ya transfer olan Ricardo Quaresma’nın kim olduğu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Peki Ricardo Quaresma kimdir? Ricardo Quaresma nereli ve kaç yaşında? Ricardo Quaresma hangi takımlarda oynadı? İşte Ricardo Quaresma biyografisi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:08
Ricardo Quaresma kimdir nereli ve kaç yaşında? Ricardo Quaresma Kasımpaşa transfer

Beşiktaş’ta forma giyen Ricardo Quaresma transfer konusunda kararını verdi. Ricardo QuaresmaKasımpaşa ile el sıkıştı. Kasımpaşaspor Kulübü Ricardo Quaresma transfer haberini açıkladı. Kasımpaşa’ya transfer olan Ricardo Quaresma’nın kim olduğu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Peki Ricardo Quaresma kimdir? Ricardo Quaresma nereli ve kaç yaşında? Ricardo Quaresma hangi takımlarda oynadı? İşte Ricardo Quaresma biyografisi.

Ricardo Quaresma kimdir?

Ricardo Andrade Quaresma Bernardo 26 Eylül 1983 yılı Lizbon doğumlu, sağ açık mevkinde forma giyen Portekizli milli futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ve Portekiz Millî Takımı'nda forma giymektedir. Futbola Sporting Lizbon Altyapısında başlamıştır. Genellikle vatandaşı Cristiano Ronaldo ile aynı mevkiide yer aldığı için, oyun stilleri ve hızları ile kıyaslanmaktadır. Sağ ayağını daha iyi kullanabilmesine karşın sağ kanadın yanında çoğunlukla sol kanatta oynayan futbolcu, ayrıca ileri uç oyuncusu olarak da görev yapabilmektedir. 

Beşiktaş maçında eğer taraftar maçı kazandırsaydı; "Beşiktaş, buradaki atmosferle şampiyonlar ligi şampiyonu olması gerekirdi." sözünü söyleyerek İnönüde'ki taraftara hayran kalmıştır. 

Sporting Lizbon'un altyapısında yetişmiş, daha sonra 2003 yılında Barcelona'da oynamıştır. Barcelona'ya geldiği yıldan bu yana Portekiz Milli Takımı'nın formasını giymektedir.Daha sonra Porto'ya transfer oldu. Çoğunlukla sağ kanatta oynayan sağ ayaklı futbolcu, ileri uç oyuncusu olarak da görev yapabilmektedir. 

Porto'da sahaya çıktığı 87 maçta 16 gol atmayı başarmıştır.2003 yılından bu yana Portekiz Milli Futbol Takımı'nın formasını giymektedir. Porto'nun şampiyonluğunda önemli rol sahibidir. 

Quaresma profesyonel kariyeri 

2001-2003Sporting CP

2003-2004Barcelona

2004-2008Porto 

2008-2010Inter

2009Chelsea (kiralık) 

2010-2012Beşiktaş

2013Al-Ahli 

2014-2015Porto

2015—Beşiktaş

 

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:08
  1. Ricardo Quaresma kimdir nereli ve kaç yaşında?
  2. Ricardo Quaresma Kasımpaşa transfer
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  4. Ricardo Quaresma beşiktaştan ayrılacak mı

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