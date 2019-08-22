Ricardo Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Açıklama geldi Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ayrılık iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Ricardo Quaresma, hakkında çıkan 'Ayrılacak' haberlerin yalan olduğunu belirtti. Sosyal medyadan bir açıklama ya- Portekizli yıldız, "Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım. Hepinize sarılıyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

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