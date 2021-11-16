Rezilliklerin ardı arkası kesilmiyor! CHP'de 4 kadına taciz sonrası baskı

CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in taciz ettiği mağdurlar ve tanıklara, kız kardeşi ve babası ile birlikte, ifadelerini geri çekmeleri için baskı yaptığı ortaya çıktı. Alınan istihbarat üzerine geçen 29 Haziran'da belediyeye baskın düzenleyen jandarma, başkan ve kız kardeşini, mağdur kadınlardan birini, makam odasında ikna etmeye çalışırken yakaladı. Jandarmanın görüştüğü bir mağdur kadın ve bir tanıkta baskıyı doğruladı.

Baskı sonucu ifadelerini değiştirdikleri ortaya çıktı

Sevinç'in babası da bir mağdur ve bir tanığı, kendi avukatıyla ifade değiştirmeleri için karakola göndermek istedi. Mağdur ve tanıkla görüşen jandarma, ifadelerini değiştirmek istemediklerini tespit edince, iki olayla ilgili de tutanak tuttu. Baskılara daha fazla dayanamayan mağdur kadın ve tanık ise bir hafta sonra ifadelerini değiştirdi. Ancak savcılık, mağdurlar şikayetini geri çekse de suç şikayete tabi olmadığı için davayı açtı.

CHP'li başkanın 4 kadını taciz ettiği şoku

Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy Beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. 4 mağdur kadının şikayeti üzerine hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, evli ve iki çocuk babası Sevinç'in, kız kardeşi ve babası ile mağdurlara baskı yaparak ifadelerini değiştirttiği ve şikayetlerini geri aldırdığı da belirlendi.

Mağdur ve tanığa ifadeni geri çek baskısı

Sabah'ın ulaştığı bilgilere göre, skandal taciz soruşturması 4 mağdur kadının şikayeti üzerine geçen Haziran'da başlatıldı. Belediyede Yazı İşleri Müdür Vekili olan E. D.'de tanık olarak verdiği ifadeyle tacizleri anlattı. Davanın açılmasını engellemek isteyen Ender Sevinç ve ailesi ise mağdurlara baskı yapmaya başladı. Mağdur kadınlardan, belediyede sekreter olarak görev yapan B. Ç. ile Yazı İşleri Müdür Vekili E. D.'ye ifadelerini değiştirmeleri için baskı uygulandığı bilgisini alan Kıyıköy Jandarma Komutanlığı, böyle bir durum olup olmadığını tespit etmek için, 29 Haziran günü belediyeye baskın düzenledi.

Jandarma'ya baskı yaptıklarını söylediler

Belediyeye giren jandarma ekipleri, başkan Ender Sevinç'in kız kardeşi Emel Fırat'ı, mağdurlardan M.I. ile, başkanın makamında konuştuğunu tespit etti. Mağdurlardan B. Ç. ve tanık E. D. ile görüşen jandarma, başkan Ender Sevinç'in babası Yaşar Sevinç ve kız kardeşi Emel Fırat'ın, ifadelerini değiştirmeleri için kendilerine baskı yaptıklarını anlattı. Jandarma ekipleri mağdur kadınlarla görüştüğü sırada, Kıyıköy Jandarma Karakolunu arayan başkan Sevinç'in babası Yaşar Sevinç ise 'in Karakol Komutanı'na, avukatları Salih Mert Öğe ile görüşmeleri gerektiğini söyledi.

Kadınlar avukatı yalanladı

Komutanla telefonda görüşen avukat ise mağdur kadınları tekrar ifade vermeleri için baba Yaşar Sevinç'in aracıyla savcılığa götüreceğini bildirdi. Karakol Komutanı da mağdur B. Ç. ve tanık E. D.'ye, baba Yaşar Sevinç eşliğinde savcılığa giderek tekrar ifade verip vermek istemediklerini sordu. İki isim de ifadelerini değiştirmek istemediklerini söyleyince, jandarma tüm yaşananları tutanak altına aldı.

Ortada suç var

İfade değiştirme skandalının üzerinden bir hafta geçtikten sonra ise B. Ç. ve M. I. savcılığa başvurarak başkan Ender Sevinç hakkında şikayetinden vazgeçtiklerine dair dilekçe verdi. Ancak savcılık, mağdur kadınlar şikayetini geri çekse de, 'isnat edilen suç' şikayete tabi olmadığı için dava açılmasına karar verdi.

CHP'de ayyuka çıkan taciz ve tecavüz skandalları saymakla bitmeyecek hale geldi

MALTEPE CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, genç bir kızı zorla bir restorana kapatarak cinsel istismarda bulundu.

AVCILAR'da CHP İstanbul İl Başkanı'nın iki yardımcısı partili bir kadına ahlaksız teklifte bulundu.

ÜMRANİYE'de CHP İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A., partili D.A.'yı taciz etti. Genç kız partiden istafa edip şikâyetçi oldu.

ESENLER'de CHP İlçe eski Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, ilçede kadınların partililerce sık sık tacize uğradığını iddia etti.

ŞİŞLİ Belediyesi'nde yengesini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. kollanarak Sarıyer'de görev başladı.

MUĞLA: İl Başkanlığı sekreteri A.E., CHP delegesi olan Mehmet A.'nın tacizine uğradı. Olayın yargıya taşınmasıyla birlikte CHP'li Menteşe belediyesinden gelen teknik ekibin verileri sildiği belirlendi.

KONYA İl Başkanı Avukat Barış Bektaş'ın da yardım çeki vereceğini söyleyip ofisine çağırdığı parti üyesi bir kadını taciz ettiği iddia edildi.

BİTLİS İl Başkanı Veysi Uyanık, 17 yaşındaki kıza cinsel içerikli mesajlar attı ve elinde olduğunu iddia ettiği görüntüler üzerinden tehdit etti.

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde öğretmene cinsel tacizde bulunan CHP İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek ile yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.

BURSA'da, CHP Osmangazi ilçe başkanı Mete Akyolcular, 17 yaşındaki parti üyesi S.G'yi taciz etti. Akyolcular skandalın ortaya çıkması sonrasında 18 Aralık'ta istifa ett

MALATYA: Malatya'da CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği ve hamile bıraktı.

ERZURUM da taciz skandalının konuşulduğu illerdendi. Bülent Oğuz'un bir kadına tacizde bulunduğu belirtilmiş ve görevden alınmıştı. (Sabah)