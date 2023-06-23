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Gündem Rezillik diz boyu! "Celal Şengör sever porno izlemeyi"
Gündem

Rezillik diz boyu! "Celal Şengör sever porno izlemeyi"

Yeniakit Publisher
2023-06-23 09:44:00 - 2023-06-23 09:47:36

YouTube'de soru cevap yapan gazeteci Fatih Altaylı, kitaplığındaki "porno" isimli kitabın sorulması üzerine, "Bunu erotizmle alakası yok. Porno izlemeyi Celal Şengör sever" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı YouTube üzerinden yaptığı yayında soru cevap yaptı. Kitaplığının önünde yaptığı yayında izleyiciler Altaylı'nın  "porno" isimli kitabına dikkat çekerek "izleyen çok gördük ama okuyanı ilk kez görüyoruz" dediler.

Bunun üzerine Altaylı kitabı tanıtarak " Bunun porno ile erotizmle alakası yok. Güzel bir kitaptır. Porno izlemeyi Celal Şengör sever" dedi.

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Yorumlar

Kerim

Kendi b.kunu yiyen adamdan ülkeye ne hayır geli ki

adil

EVET ŞENGÖRMEK İÇİN YAPIYORDUR BİZE NE O PİSLİĞİN KÜTÜPHANESİNDE NE VAR 
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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