Rezillik diz boyu! "Celal Şengör sever porno izlemeyi"

Gazeteci Fatih Altaylı YouTube üzerinden yaptığı yayında soru cevap yaptı. Kitaplığının önünde yaptığı yayında izleyiciler Altaylı'nın "porno" isimli kitabına dikkat çekerek "izleyen çok gördük ama okuyanı ilk kez görüyoruz" dediler.

Bunun üzerine Altaylı kitabı tanıtarak " Bunun porno ile erotizmle alakası yok. Güzel bir kitaptır. Porno izlemeyi Celal Şengör sever" dedi.