Rezilliğin böylesi! Sözcü ve Yeniçağ da PKK sevici oldu!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazsısında Sözcü ve Yeniçağ paçavralarının CHP'li İBB'nin terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki isimleri işe alma skandalına arka çıkmalarını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Önceki gün başlayan bir tartışma..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınan teröristleri sayıyor..

Ben isterim ki, işe alınanlar yüzlerce kişi olduğuna göre, bir kişiye takılmadan, hepsi için muhatapları cevap versinler..

Veremiyorlar..

Başkanın, geçen yılbaşı tatilini İsviçre’de kayak merkezinde (Uludağ’dan daha ucuz olduğu gerekçesi ile) geçiren basın danışmanı Murat Ongun, Bakan Soylu’nun açıklamalarını bir kişiye indirerek, iddialı şekilde, açıklamalar yaptı..

Bakan Soylu’nun sadece “PKK’lıyı aldılar” diye yaptığı eleştiriyi..

Adeta suçlarını itiraf edercesine..

İşi daha da vahim hale getirerek..

“Biz o kişiyi, şehit yakını olarak aldık” dedi..

Rezilliğe bakın.

Ahmaklığa bakın..

Şapşallığa bakın..

Önceki gün başlayan bir tartışma..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınan teröristleri sayıyor..

Ben isterim ki, işe alınanlar yüzlerce kişi olduğuna göre, bir kişiye takılmadan, hepsi için muhatapları cevap versinler..

Veremiyorlar..

Başkanın, geçen yılbaşı tatilini İsviçre’de kayak merkezinde (Uludağ’dan daha ucuz olduğu gerekçesi ile) geçiren basın danışmanı Murat Ongun, Bakan Soylu’nun açıklamalarını bir kişiye indirerek, iddialı şekilde, açıklamalar yaptı..

Bakan Soylu’nun sadece “PKK’lıyı aldılar” diye yaptığı eleştiriyi..

Adeta suçlarını itiraf edercesine..

İşi daha da vahim hale getirerek..

“Biz o kişiyi, şehit yakını olarak aldık” dedi..

Rezilliğe bakın.

Ahmaklığa bakın..

Şapşallığa bakın..

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