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Gündem Rezilliği Netanyahu açık etti: 'Arap liderler Gazze operasyonumuza örtülü destek veriyor'
Gündem

Rezilliği Netanyahu açık etti: 'Arap liderler Gazze operasyonumuza örtülü destek veriyor'

Yeniakit Publisher
2024-03-11 17:51:00 -
Rezilliği Netanyahu açık etti: 'Arap liderler Gazze operasyonumuza örtülü destek veriyor'

Netanyahu, bazı Arap liderlerin Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına örtülü destek verdiğini öne sürdü. Axel Springer'e verdiği röportajda Netanyahu "Bunu anlıyorlar ve hatta sessizce kabul ediyorlar. Hamas'ın İran terör ekseninin bir parçası olduğunu anlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, bazı Arap liderlerin Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına örtülü destek verdiğini öne sürdü. Axel Springer'e verdiği röportajda Netanyahu "Bunu anlıyorlar ve hatta sessizce kabul ediyorlar. Hamas'ın İran terör ekseninin bir parçası olduğunu anlıyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi güneyindeki Refah bölgesine yönelik saldırı konusunda ısrarlı açıklamalarında devam ediyor.

Arap rejimi İsrail’in zırhıdır

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Joe Biden'in "Refah saldırısının 'kırmızı çizgi' olacağı" uyarısında bulunması üzerine konuşan Netanyahu, Biden'a karşı çıktı.

Netanyahu, İsrail'in Refah kentine yönelik bir saldırı gerçekleştirme niyetinde olduğunu söyledi.

Netanyahu şu ifadeleri kullandı:

"Oraya gireceğiz ve oradan ayrılmayacağız. Biliyorsunuz, benim bir kırmızı çizgim var. Kırmızı çizginin ne olduğunu biliyorsunuz, 7 Ekim'in bir daha yaşanmaması. Bir daha asla olmayacak."
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"Arap liderler destek veriyor"

Öte yandan Netanyahu, bazı Arap liderlerin Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına örtülü destek verdiğini öne sürdü. Axel Springer'e verdiği röportajda Netanyahu "Bunu anlıyorlar ve hatta sessizce kabul ediyorlar. Hamas'ın İran terör ekseninin bir parçası olduğunu anlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Röportajda Netanyahu bölgedeki saldırılarda 30 bin değil 13 bin sivilin öldüğünü, sivillerin açlıktan ölmediğini ve Gazze'ye deniz koridorunun kendi fikri olduğunu savundu.

Netanyahu ayrıca çatışmaların iki aydan daha fazla sürmeyeceğini savundu.

Ramazan'da ateşkes yapılması fikrini reddeden Netanyahu, müzakerelerde bir ilerleme olmadığını ve rehineler serbest bırakılmadan saldırıların durmayacağını dile getirdi.

Kaynak: Mepa News

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