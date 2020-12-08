Rezil rüsva oldu! TTB yöneticisi bu görüntülere cevap veremedi

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Halis Yerlikaya, PKK'nın Almanya yapılanması bünyesinde bulunan Kurd-Akad Derneği'nin konferansında “Kuzey Kürdistan” başlığında sunum yapacağına ilişkin haberle ilgili, “Yanlışlık olmuş, adımızı etkinlikten geri çekiyoruz” dedi. Aynı derneğin İngiltere şubesinin daha önce düzenlediği etkinlikteki konuşmasını hatırlatılması üzerine Yerlikaya, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını savundu.

Almanya merkezli faaliyet yürüten Kurd-Akad Derneği 16 Ocak 2021'de çevrimiçi yapacağı etkinliğin programını yayınladı. Programda “Kuzey Kürdistan: Dışlama ve Asimilasyon Bağlamında Tıbbi Bakım” başlığı altında sunum yapacak kişinin Türkiye'den Dr. Halis Yerlikaya olduğu duyuruldu. Aydınlık'ın “TTB Yöneticisi PKK Panelinde Kuzey Kürdistan Konuşmacısı” manşetiyle gündeme getirdiği etkinlik üzerine doktorlardan TTB'ye tepkiler yükseldi.

Dr. Halis Yerlikaya'nın daha önce katıldığı konferansları araştırınca, yine PKK'nın Kurd-Akad Derneği'nin bu kez İngiltere şubesinin, 13 Temmuz'da düzenlemiş olduğu bir etkinlik çıktı.

Halis Yerlikaya'nın “TTB Merkez Konseyi üyesi, TTB aktivisti, halen Kuzey Kürdistan’da Kovidle mücadele ediyor” diye tanıtıldığı etkinliğin Youtube'da yer alan görüntülerine göre, Yerlikaya 'Kuzey Kürdistan’da Kovid-19 salgını' başlığıyla sunum yapıyor.

Bunun üzerine Aydınlık gazetesi Yerlikaya'ya ulaştı. Yerlikaya, “Gördüm o haberi, yanlışlıkla bizim adımızı vermişler (etkinliği düzenleyen derneği kastediyor) mektup yazdık, adımızı çekecekler. Teşekkür ederim” dedi.

13 Temmuz'da katıldığı panelin görüntülerine cevap veremedi

Yerlikaya'ya 13 Temmuz’da Kurd-Akad Derneği'in konferansına katılıp katılmadığı da soruldu. Yerlikaya konferansa katılan kişinin kendisi olmadığını söyledi. Etkinlikte yaptığı konuşmanın video görüntülerini gönderilmesi ve, “Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Hastanesinde çalışan, TTB Merkez Konseyi üyesi, aynı isimde başka bir uzman onkolog mu var” diye sorulması üzerine Halis Yerlikaya cevap vermemeyi tercih etti.

Avrupa ve Almanya’da faaliyet gösteren Kurd-Akad’ın başında Dersim Dağdeviren var. Avrupa’da ayrılıkçı Kürt akademisyenleri, profesyonelleri örgütlüyor. Her etkinlikleri Kuzey, Güney, Doğu ve Batı Kürdistan adına temsilcileri, yazıları paylaşmak üzerine kurulu. Derneğin Bilim Danışma Kurulu’nda tanıdık bir isim var: HDP Milletvekili Mithat Sancar. Destekçi kurumlar arasında da HDP Avrupa yer alıyor.