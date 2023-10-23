Rezil rüsva oldu! Fatih Altaylı’ya 40 yılın kapağı

Türkiye’nin yerli otomobil hayali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla nihayete erdi. Togg markasıyla dünya otomotiv piyasasına gösterişli bir giriş yapan Türkiye, 2023 itibariyle ilk yerli otomobillerini asfalta indirdi.

Dünyanın konuştuğu yerli otomobil atılımına Türkiye’de her kesim insan destek verirken, Kemalist tayfa insanları kışkırtmak için elinden geleni ardına koymadı. O isimlerden biri de 28 Şubatçı Fatih Altaylı oldu.

Fatih Altaylı, Togg’un yerli olmadığından tutun, tasarımındaki sözde kusurlara kadar söylemediğini bırakmadı.

Bununla birlikte, Altaylı’nın konuşmacı olarak davet edildiği bir etkinliğin sponsorunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Altaylı, “40 yıllık duayen gazeteci” nitelemesiyle, Brand Week Istanbul etkinliğine davet edildi. Söz konusu etkinliğin sponsorlarından birinin Togg olduğu görüldü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sert tepki

X’teki açıklamalarıyla Türkiye’nin gündemine oturan akademisyen Furkan Bölükbaşı, söz konusu duruma şöyle tepki gösterdi:

Bugüne kadar “tasarımı çakma, üretim bandı yok, yollarda bir tane TOGG yok, palavra sıkıyorlar” diye TOGGʼa defalarca iftira atan Fatih Altaylıʼnın “40 yılın duayen gazetecisi” olarak duyurulduğu programa TOGG sponsor oldu.

Söyleyecek söz bulmakta zorlanıyorum.

Bölükbaşı’nın paylaşımı büyük beğeni aldı.