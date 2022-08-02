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Siyaset Rezil olmalara doyamadı... Kılıçdaroğlu böyle "error" verdi
Siyaset

Rezil olmalara doyamadı... Kılıçdaroğlu böyle "error" verdi

Erzurum'da şov yapmaya kalkan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu fena madara oldu. Kılıçdaroğlu, "Şeker fabrikasından birçok işçi çıkardılar rakam vereyim" dedi ancak rakam veremedi. Lafı ağzında geveleyip duran Kılıçdaroğlu'nun acınası halleri dalga konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 16:22:00 - 2022-08-02 16:23:33

Erzurum'da partisinin milletvekilleriyle toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, baltayı bir kez daha taşa vurdu.

CHP'li belediyelerde yaşanan işçi kıyımlarına sus pus olup tek kelam dahi etmeyen Kılıçdaroğlu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından birçok kişinin işine son verildiğini iddia etti.

"Şeker fabrikalarımız vardı özelleştirildi. Önce söz verdiler dediler ki hiçbir işçinin işine son verilmeyecek. Sonra o işçilerin işine son verdiler. Bakın o rakamı da vereyim size" diyen Kılıçdaroğlu, rakam veremeyerek dalga konusu oldu.

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