Rezil olmalara doyamadı... Kılıçdaroğlu böyle "error" verdi

Erzurum'da partisinin milletvekilleriyle toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, baltayı bir kez daha taşa vurdu.

CHP'li belediyelerde yaşanan işçi kıyımlarına sus pus olup tek kelam dahi etmeyen Kılıçdaroğlu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından birçok kişinin işine son verildiğini iddia etti.

"Şeker fabrikalarımız vardı özelleştirildi. Önce söz verdiler dediler ki hiçbir işçinin işine son verilmeyecek. Sonra o işçilerin işine son verdiler. Bakın o rakamı da vereyim size" diyen Kılıçdaroğlu, rakam veremeyerek dalga konusu oldu.