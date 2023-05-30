Rezil oldular! Bu nasıl bir kibir ve cehalet böyle
Yeni Şafak gazetesi yazarı İhsan Aktaş, seçimlerde kimlerin kaybettiğini tek tek sıraladı.
Yeni Şafak gazetesi yazarı İhsan Aktaş, seçimlerde kimlerin kaybettiğini tek tek sıraladı.
Aktaş, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:
"Diploma sahibi oldukça kibri ve cehaleti artan kitle, bir kere daha kaybetti. Reklam ajansları kaybetti… YouTube kanalları kaybetti… 'Muhalif sanatçı' taklidi yapan ünlüleri kaybetti… Herkese suni/yapmacık bir tebessümle sırıtan, sakinliği kibarlığından değil pişkinliğinden gelen liderleri kaybetti."