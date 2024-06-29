  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akaryakıt fiyatları: Fiyatlar yarın değişiyor! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum

Ateist Aysever'den CHP lideri Özel'e ağır sözler: Damgalı eşek!

Bir dünya devinden diğerine sessiz bir satış! Talip oldu: Hisselerini satın aldı!

İstanbul'daki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı!

4 Avrupa ülkesinden Rusya adımı! AB'ye resmi olarak ilettiler! Savaş kapıya dayandı...

Canan Karatay'ın uzun bir yaşam için mutlaka tüketin dediği 3 yiyecek

Türkiye'nin ünlü narenciye şirketi iflas etti!

Türkiye'den rekor diyerek duyurdu: GÖKBEY helikopterinde kullanılacak yerli motor rekor güce ulaştı

Ve dünya devleri Biden ve Trump düellosunu nasıl gördü?

265 kilodan 100 kiloya ameliyatsız düşen adam şok etti! Meğer zayıflamanın sırrı buymuş
Dünya Rezil olan ABD Başkanı Biden durumu kurtarmaya çalışıyor
Dünya

Rezil olan ABD Başkanı Biden durumu kurtarmaya çalışıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-29 00:02:00 -
Rezil olan ABD Başkanı Biden durumu kurtarmaya çalışıyor

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Donald Trump'la yaptığı ilk canlı yayın tartışmasına ilişkin aldığı eleştirilerin ardından, durumu kurtarmak için açıklamalarda bulundu.

Biden, Kuzey Carolina'da düzenlediği seçim kampanyasında konuştu.

Eskisi kadar rahat yürüyemediğinin, rahat konuşamadığının farkında olduğunu söyleyen Biden, "Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum." dedi.

Biden, gerçekleri konuşmayı bildiğini ve yanlışla doğru arasındaki farkı da ayırt edebildiğini belirterek, "Milyonlarca Amerikalı gibi, düştüğümde de kalkmayı biliyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomiyi güçlendirmek ve dünyayı "(Vladimir) Putin gibilere karşı korumak" konusunda da ne yapması gerektiğini bildiğini söyleyen Biden, "Eğer kalpten bu işi yapabileceğime inanmasaydım, tekrar aday olmazdım. Ancak risk çok büyük. Donald Trump; bu ülke, özgürlüğümüz ve demokrasi için gerçek bir tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Bu seçimi kazanma niyetindeyim." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlk canlı yayın tartışması eleştirilere yol açtı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Trump, program boyunca rakibine karşı net bir üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci kez adaylık için yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrasında yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Biden'ın 'tuhaf' videoları çok konuşulmuştu: Beyaz Saray'dan açıklama geldi!
Biden'ın 'tuhaf' videoları çok konuşulmuştu: Beyaz Saray'dan açıklama geldi!

Dünya

Biden'ın 'tuhaf' videoları çok konuşulmuştu: Beyaz Saray'dan açıklama geldi!

FETÖ'den Biden'a mektup! Son çırpınışlar
FETÖ'den Biden'a mektup! Son çırpınışlar

Gündem

FETÖ'den Biden'a mektup! Son çırpınışlar

ABD’de büyük gün! Joe Biden ve Donald Trump canlı yayında karşı karşıya
ABD’de büyük gün! Joe Biden ve Donald Trump canlı yayında karşı karşıya

Gündem

ABD’de büyük gün! Joe Biden ve Donald Trump canlı yayında karşı karşıya

ABD’de büyük gün! Joe Biden ve Donald Trump canlı yayında karşı karşıya
ABD’de büyük gün! Joe Biden ve Donald Trump canlı yayında karşı karşıya

Gündem

ABD’de büyük gün! Joe Biden ve Donald Trump canlı yayında karşı karşıya

Ve dünya devleri Biden ve Trump düellosunu nasıl gördü?
Ve dünya devleri Biden ve Trump düellosunu nasıl gördü?

Dünya

Ve dünya devleri Biden ve Trump düellosunu nasıl gördü?

Ve dünya devleri Biden ve Trump düellosunu nasıl gördü?
Ve dünya devleri Biden ve Trump düellosunu nasıl gördü?

Dünya

Ve dünya devleri Biden ve Trump düellosunu nasıl gördü?

{relation id:1862546 slug:'bidenin-tuhaf-videolari-cok-konusulmustu-beyaz-saraydan-aciklama-geldi'}

{relation id:1862546 slug:'bidenin-tuhaf-videolari-cok-konusulmustu-beyaz-saraydan-aciklama-geldi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23