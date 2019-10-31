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Gündem

Rezil görüntüye Şamil Tayyar'dan sert tepki: Al bayrağımızı lekelediler

Şamil Tayyar, İstanbul Metrosu'nda kaydedilen rezil görüntüye "Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızı lekelediler" ifadeleriyle tepki gösterdi.

2019-10-31 17:34:00 - 2019-10-31 18:40:22

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü İstanbul'da kaydedilen skandal görüntüye AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Tayyar, 28 Şubat zihniyetini hatırlatan rezil görüntü için "16 milyonu kucaklayacaklardı, 1 kişiye bile tahammül edemediler!" ifadelerini kullandı.

İşte Şamil Tayyar'ın o açıklaması:

16 milyonu kucaklayacaklardı 1 kişiye bile tahammül edemediler!

Cumhuriyet dediler Faşizme yelken açtılar.

İnsanlığın yüzkarası oldukları yetmedi, Atatürk’ün aziz hatırasını, rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızı lekelediler.

Yuh!


Ne olmuştu?

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandığı saatlerde sosyal medyada paylaşılan bir video 28 Şubat zihniyetini yeniden hatırlattı. Görüntülerde kendi halinde yolculuk yapan bir vatandaş, kılık kıyafetinden dolayı kayda alınarak taciz edilmişti.

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Yorumlar

harun

ak parti belediyesi varken aynı pislikleri yapanlar bunlar.
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Ovalı

Şamil bey sinirlenme, bunlar Cumhuriyeti kurmuşlar Bu aymazlar istediğini yaparlar. Bunlarda ar namus arama. Şamil bey vallahi hepimizin tepesi attı ama, burası Türkiye yapacak bir şey yok.
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