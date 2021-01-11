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Gündem Rezil görüntüleri ortaya çıkmıştı! Ümitcan Uygun ile ilgili sıcak gelişme
Gündem

Rezil görüntüleri ortaya çıkmıştı! Ümitcan Uygun ile ilgili sıcak gelişme

Aleyna Çakır davasının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sorgusu tamamlandı. Uygun az önce adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 12:41:00 -
Rezil görüntüleri ortaya çıkmıştı! Ümitcan Uygun ile ilgili sıcak gelişme

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, arkadaşı T.K, ile uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından babasıyla birlikte gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan Ümitcan Uygun, adliyeye sevk edildi.

Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın olaydan bir süre, şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri yayınlaması ile gündeme gelen Ümitcan Uygun bu kez bir kadının elinden uyuşturucu içtiği videosunu yayınladı.

Görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan T.K'nın yakalanması ve gözaltına alınması talimatı verdi. Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Uygun ve şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Aleyna Çakır cinayeti sonrası... Ümitcan Uygun’u gözaltına aldılar
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