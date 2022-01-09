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Aktüel Rezil görüntüler! Canlı yayın açıp uyuşturucu madde kullandılar
Aktüel

Rezil görüntüler! Canlı yayın açıp uyuşturucu madde kullandılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sosyal medya hesabından yaptıkları canlı yayında uyuşturucu madde kullanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 18:56:00 - 2022-01-09 18:59:31

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sosyal medya hesabında canlı yayında uyuşturucu madde içen biri kadın 2 kişi tutuklandı.

İnegöl’de Instagram uygulaması üzerinden canlı yayın yapan biri kadın 2 kişi, canlı yayında uyuşturucu madde kullanmaya başladılar. Yayını izleyen vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

Canlı yayının ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, 2 şahsın peşine düştüler.

2 kişi gözaltına alındı

Narkotik ekipleri, Azra S. (19) ve Emre S.’yi (23) yakalayarak gözaltına aldılar. Üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Sorgulamanın ardından 2 şahıs, uyuşturucu kullanımına özendirme suçundan adliyeye sevk edildiler. Emre S.’nin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinden 15 ayrı, Azra S.’nin ise uyuşturucu kullanmadan 3 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Cezaevine gönderildiler

2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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