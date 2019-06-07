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Rezervasyonların ardı arkası kesilmiyor! Türkiye Arap turistlerin gözdesi

Arap turist sayısındaki yükseliş trendinin devam edeceği öngörülüyor. Bayram sonrasında rezervasyonlarda hızlı artışlar bekleniyor.

07 Haziran 2019 Cuma 11:44
Rezervasyonların ardı arkası kesilmiyor! Türkiye Arap turistlerin gözdesi

 Akit  Ekonomi 

Türkiye’ye Arap turist akını sürüyor. Gidişattan memnun olan turizm sektörü temsilcileri, 2019’da Ortadoğulu turist sayısının daha da artacağını; bayram sonrasında talep patlaması yaşanacağını ifade ediyor. Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) Dubai’de gerçekleştirilen ATM Turizm Fuarı’nın ardında hazırladığı rapor da bu görüşü teyit ediyor.

Rağbet yoğun

Raporda Arap turistlerin Türkiye’ye ilgi duyduğu; en çok İstanbul, Bursa, Bolu, Ordu ve Samsun’u tercih ettiği vurgulandı. Söz konusu illere son dönemde Antalya, Muğla ve Marmaris gibi tatil beldelerinin de eklendiği dile getirildi.

İstanbul ilgi odağı

Raporda ayrıca şunlar kaydedildi: “Araplar genelde kalabalık gruplar ve geniş aileler halinde seyahat etmeyi tercih ediyorlar. Konforlu oteller, konaklama alanları ve tarihi mekânları, mabetleri ve büyük çarşıları bünyesinde bulunduran İstanbul’a akın ediyorlar. İstanbul’un yanı sıra Abant, Yalova, Giresun ve Trabzon gibi yerlere de yöneliyorlar.

TÜROB’un raporunda altı çizilen diğer hususlar özetle şöyle:

-Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayıları 2016’daki gerilemeye karşın 2017 ve 2018 yıllarında artışa geçti.

-İstanbul’da 2010 yılında toplam ziyaretçiler içinde yüzde 10 olan Arap turistlerin payı 2018 yılında yeni bir rekorla yüzde 25’e yükseldi.

-2019 yılı Ocak-Mart döneminde bölgeden gelen turist sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 805 bine ulaştı. Bu dönemde Bahreyn’den gelen turist sayısı yüzde 32 arttı. Onu yüzde 30’la Irak, yüzde 22’yle Ürdün ve yüzde 19’la Kuveyt izledi.

-Ülkemizden konut satın alan Ortadoğulu sayısı 2017’de 10 bin 205 iken 2018’de 16 bin 555’e çıktı.

-Bölgeden ülkemize sağlık, wellness, kaplıca, terapi, saç ekimi, estetik ve tedavi amacıyla pek çok turistin geleceği tahmin ediliyor.

-Ortadoğulular bağlantılı otel odalarını satın alıyor; beğendikleri destinasyon ve otellere sık seyahat ediyorlar. Arapların destinasyon tercihlerinde din, iklim, vizesiz giriş, doğa, ulaşım imkânları, otellerin konforu belirleyici.

-Ortadoğu’da çok sayıda yabancı çalışan (expat) bulunuyor. Bölgeden ülkemize gelen turistler arasında expat’ların yoğunluğu dikkate alınarak tanıtım çalışmalarında bu hususun dikkate alınması gerekiyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 11:44
  1. Yalova
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Ordu
  5. Muğla
  6. İstanbul
  7. Giresun
  8. Bursa
  9. Bolu
  10. Antalya
  11. Arap turist
  12. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB)
  13. ATM Turizm Fuarı

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