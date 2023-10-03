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Gündem Rezalette son nokta! CHP'li İBB, Süleymaniye Camii külliyesini LGBT'li sapıklara kiraladı!
Gündem

Rezalette son nokta! CHP'li İBB, Süleymaniye Camii külliyesini LGBT'li sapıklara kiraladı!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 11:36:00 - 2023-10-03 11:42:25
Rezalette son nokta! CHP'li İBB, Süleymaniye Camii külliyesini LGBT'li sapıklara kiraladı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘Süleymaniye Sıra Dükkanları’nı, LGBT'li bireylere kiraladı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet adı altında LGBT sapkınlığına çanak tutmaya devam ediyor.

İBB, kültürel anlamda şehre değer katan ve Mimar Sinan ürünü ‘Süleymaniye Sıra Dükkanları’nı, ‘İstanbul Tasarım Müzesi’ne dönüştürdü.

Yaptığı faaliyeti halkın gözünü boyamak amacıyla “Tarihi yarımadanın unutulmuş birçok noktasını insanlarla buluşturmak için yoğun bir üretim çabası içerisindeyiz." ifadeleriyle duyuran İmamoğlu'nun, hizmet diye sunduğu faaliyetin iç yüzünde ise yine LGBT sapkınlığı vardı.

Süleymaniye Camii külliyesinin dükkanlarını 'İstanbul Tasarım Müzesi' adıyla dönüştüren CHP'li Belediye'nin, dükkanları LGBT'li sapıklara kiraladığı ortaya çıktı.

Dükkanın anahtarıyla fotoğraf paylaştı

Sosyal medyada "alarademirel1" kullanıcı adıyla paylaşım yapan şahıs, lezbiyen olduğunu belirterek, kiraladığı külliye dükkanının anahtarıyla fotoğraf paylaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha önce Batı tarafından fonlanan bir TV kanalına katılan şahıs, LGBT bayrağı önünde feminimizden bahsetmişti.

Sözde kültürel faaliyetler kapsamında yapılan bu hamle, CHP'li belediyenin LGBT sapkınlığını Türk toplumuna dayatma çabalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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