Rezalet ki ne rezalet! Sözde Nurcular sonunda bunu da yaptı

Sözde Nurcu Yeni Asya gazetesinde kalem oynatan Cevher İlhan, pespaye bir yazıya imza attı.

Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferine aklınca gölge düşürmeye çalışan İlhan, rezil ithamlarda bulundu.

İlhan, skandal yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Seçim ve sandık sahtekârlıklarına dair iddiaların ardı arkası kesilmiyor. (…) Erdoğan’ın yüzde 52 oy çıkması çarpıklığının hiçbir mâkul izâhı yapılamıyor.

(...) İçte ve dışta birçok bağımsız gözlemcinin tesbitiyle hiçbir ahlâkî değer ve kural tanımadan devlet imkânlarının hoyratça istimaliyle, 29 kanalın tepe tepe kullanılmasıyla medyanın partizanca tarafgir asparagaslarıyla, montajlanmış iftiralarla, her türlü baskı, tehdit ve şantajın dayatılmasıyla, milyonlarca sahte oyun atıldığına ilişkin şâyialarla 14-28 Mayıs seçimleri çok partili dönemin en âdil olmayan, en hileli ve şâibeli antidemokratik seçimi olarak kayıtlara geçiyor…"