Rezalet ki ne rezalet! Hilal misin nesin, yürü git be kadın

Star yazarı Coşkun Başbuğ, Ermenistan'ın yaptığı işgal ve soykırımı görmezden gelip, Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zafer üzerine Ermenilere ağıtlar yakan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin'i yerin dibine soktu. Başbuğ, "Hilal misin nesin yürü git…" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"İçimizde bazıları Ermenistan'ın yaptığı işgal ve soykırımı görmezden gelerek, yapılanları yok sayarak Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zafer üzerine Ermenilere ağıtlar yakmaya kalktılar.

Ağıtı yakanlardan biri Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin denilen.

Paylaşımında Azerbaycan güçlerini işgalci olarak niteleyen Nesin, "Yine bir işgalin seyircisiyiz ve ben sadece Ermenice ağıt yakabiliyorum. Çok sayıda Ermeni Dağlık Karabağ'ı terk ediyor. Sadece biz değil dünyanın birçok ülkesi seyrediyor. Psikopat liderlerin iki dudağı arasında yok oluyor hayatlar." ifadelerini kullandı.

Ne olduğu belli olmayan Nesin madem bu kadar insancılsın!

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Ermeniler otuz yıldır Azerbaycan topraklarını işgal ederken, oradaki kardeşlerimizi keserek, yakarak katlederken nerelerdeydin.

Şimdi çıkmış bana insan taklidi yapıyorsun.

Mantar Gibiler...

Bir başka kişi Fehim Işık.

Tweet atıyor densiz.

Bakın neler yazmış sosyal medya hesabında Işık;

"Ermeni halkı bir kez daha tehcir ediliyor. Utanmaz soykırımcı faşistler "Sivil halka müdahalemiz yok. Kendi istekleriyle gidiyorlar. Bizim sorunumuz teröristlerle" propagandasının ardına sığınırken en az 20 bin Ermeni topraklarını terk etmek zorunda kaldı.

Bu soykırımdır! Efrin'de en az 300 bin Kürdün tehcirine sessiz kalanlar, bu soysuzluğa da sessiz! Sessizlik suç ortaklığıdır!"

Haklısın sessizlik suç ortaklığıdır.

Bu nedenle sessiz kalmıyor ve sana haddini bildiriyorum!

Utanmıyor musun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden şerefli Türk Askerine iftira atmaya.

Utanmıyor musun katil Ermeni Çetelerine sahip çıkmaya.

Utanmıyor musun üzerinde yaşadığın topraklara ihanet etmeye.

Utanma kabiliyetin olsa bunları yapmazdın.

Yettiniz artık!

Bir taraftan fincancı denen, bir taraftan sen, bir taraftan Nesin.

Nesiniz sizler Türk mü?

Türk iseniz oturun kendi atanıza sahip çıkın, oturun Ermenilerin katlettiği Türklere sahip çıkın, oturun soyunuza sahip çıkın.

Bu laflarımı Türk iseniz üstünüze alın.

Değilseniz zaten mesele yok, otuun keyfine bakın, bugünlerin keyfini çıkarın..."