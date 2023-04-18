Rezalet ki ne rezalet! Asıl sen "çakma"sın be adam

Farklı pek çok finansal kuruluşu bünyesinde bulundurarak nitelikli istihdam sağlayacak, finansal hareketliliği, finansman ve yatırım olanaklarını geliştirerek ekonomik büyümeye ivme kazandıracak olan İstanbul Finans Merkezi, Sözcü gazetesinin "istemezükçü" yazarı Murat Muratoğlu'nu rahatsız etti.

CHP'li Engin Altay'ın "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok" diyerek itiraf etmek zorunda kaldığı zihin yapısını temsil eden Muratoğlu, açılışı yapılan İstanbul Finans Merkezi için "Çakma Finans Merkezi" gibi hadsiz ifadeler kullandı.

Muratoğlu, "Finans merkezi, alışveriş merkezi gibi bir şey değil... İstanbul'u bu zihin yapısıyla, yönetim anlayışıyla, mevcut sistemle bırak finans merkezi olmayı, eğlence merkezi bile olamaz" herzelerini yumurtladı.



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