Rezalet ki ne rezalet! Aksırıp tıksırdın mı Nevşin?

Nevşin Mengü'nün de aralarında bulunduğu 40 gazeteci, CHP'li İBB'nin bütçesiyle Roma'da beş yıldızlı bir otelde ağırlandı. Yaklaşık 12 milyon liralık bu gezinin tüm masrafları belediye tarafından karşılandı. Yurtdışına resmi ziyaretlerde 'cumhurbaşkanı ya da başbakanın uçağında' seyahat eden gazetecilere "Aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyin efendiler" diyen Mengü'ye "Halbuki o uçakla seyahat eden gazetecilerin tüm masrafları kurumları tarafından ödenir. Devlet gazeteciler için kuruş ödemez" hatırlatmasında bulunan Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç ise "Bedava Roma ziyaretinde Nevşin ne yaptı? Aksırıncaya tıksırıncaya kadar yedi mi acaba?!.." diye sordu. Genç, yazısında şunları kaydetti:

"Eko'nun Roma gezisi 2-3 gün sürmüş. Eko'nun ekibi ve beraberindeki 40 gazeteci 5 yıldızlı otelde konaklamış.

Yaklaşık 10-12 milyon lira maliyeti olduğu iddia ediliyor. Uçuş maliyetini bilmiyoruz...

Ne var bunda diyeceksiniz?

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Masraflar belediyeden.

"İBB'ye koyar mı, n'olacak ki?.." diyeceksiniz...Ama uçakta Nevşin Mengü de varmış.

Yurtdışına resmi ziyaretlerde 'cumhurbaşkanı ya da başbakanın uçağında' seyahat eden gazetecilere "aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyin efendiler" demişti. Halbuki o uçakla seyahat eden gazetecilerin tüm masrafları kurumları tarafından ödenir. Devlet gazeteciler için kuruş ödemez.

Bedava Roma ziyaretinde Nevşin ne yaptı?

Aksırıncaya tıksırıncaya kadar yedi mi acaba?!.."