Reytinglerde dibi boylamışlardı! Güldür Güldür siyasi propaganda peşine düştü
Reytinglerde umduğunu bulamayan sözde komedi programı Güldür Güldür, bu kez siyasi propaganda yapma derdine düştü.
Skandal sahneleri ve rezillikleri ile halkın büyük tepkisini çeken Güldür Güldür isimli sözde komedi programı, son sıralarda bulunduğu reyting sıralamasında yükselmek için siyasete soyundu.
Hak ettiği çöplükten çıkmak isteyen Güldür Güldür programı siyaset yapmaya başladı.
Yayınladıkları programda üniversitelerde liyakatsizlik konusu ile sol kesimin dikkatini çekmeye çalışıp propaganda yapmaya başladılar.