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Reyting rekortmeni dizi bakın ne yaptırdı!

Kahramanmaraşlı esnaf Halil Balbaş, Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenerek hobi olarak kılıç, hançer, pala ve balta gibi savaş silahları yapmaya başladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:03
Reyting rekortmeni dizi bakın ne yaptırdı!

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde tamamen kendi üretimi arazi aracını görücüye çıkaran Halil Balbay, tarihi savaş silahlarına merak sardı. TRT 1’de her çarşamba akşamı yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizinin tam bir hayranı olan Balbay, dizideki karakterlerin kullandığı savaş gereçlerini yapmasıyla görenlerin ilgi odağı oldu.

DİZİYİ BEKLERKEN OYALANIYORUM 

 

Yaptığı çalışmaları İanlatan Halil Balbay, “Bu hobinin başlangıcı Diriliş Ertuğrul dizisine bağlı. Dizinin başladığı o günden itibaren çarşamba günlerini beklerken bu gereçlerle oyalanıyorum. O gündür bugündür sürekli yapıyorum. Şuana kadar 30’ya yakın kılıç, hançer balta ve benzeri şeyler yaptım. İçerisinde Turgut’un baltası ve o dönemde kullanılan kılıçlar ve palalar var. Satış amaçlı değil hobi amaçlı yapıyorum” dedi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 09:03
  1. Diriliş Ertuğrul dizisi
  2. Halil Balbay

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