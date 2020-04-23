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Aktüel

Reyhanlı’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı.

2020-04-23 02:30:13 -
Reyhanlı’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde saat gece 00:01 gösterdiğinde caddeler ve sokaklar boş kaldı. Bunun ardından Reyhanlı ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri kontrollü bir şekilde sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerine başladı


Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanacak

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